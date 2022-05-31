بسكويت مالح بالجبن بأسهل وأسرع طريقة وبألذ وأشهى مذاق أحلى من الجاهز

بسكويت مالح بالجبن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات بسكويت مالح بالجبن

يتكون بسكويت مالح بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

½ كوب سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¼ كوب زيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 قطن جبن مثلثات.

بيضة وبياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نقطتين فانيليا سائلة أو رشة فانيليا.

2 كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقادير الوجه

صفار بيضة + ملعقة صغيرة خل.

أو حليب.

جبنة رومي مبشورة.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السمنة والزيت والملح والجبن المثلثات، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيض والفانيليا ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها ونضعها بين ورقتين زبدة.

ثم نفرد العجينة بالشوبك بسمك وسط 1 سم تقريبا.

ثم نحضر قطاعة صغيرة دائرية أو حسب الرغبة، ثم نقطع العجينة دوائر صغيرة بالقطاعة.

بعد ذلك نزيل العجين الزائد، ثم نرص الدوائر في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ثم نلم العجين الزائد ونكوره، ثم نفرده مرة ثانية بالشوبك ونقطعه بالقطاعة مرة ثانية، ثم نرص الدوائر في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والخل ونخلط جيدا.

ثم ندهن وجه حبات البسكويت بخليط صفار البيض.

بعد ذلك نضع على كل قطعة القليل من الجبنة الرومي المبشورة.

ثم نوزع فوقها القليل من حبة البركة.