بدون فرن اصنعي كرات البطاطس بالسمسم بطعم مقرمش ولذيذ

كرات البطاطس بالسمسم ، هي من الوجبات اللذيذة والشهية التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار تمتاز بمذاق رائع، وهي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها على وجبة العشاء، تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في المنزل فهي عبارة عن مزيج من البطاطس والدقيق الأبيض وبعض من المكونات الأخرى، تغطي بطبقة من السمسم الذي يعطى لها قوام مقرمش وهش من الخارج، وتعتبر من الوجبات التي لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها فهي يتم قليها في الزيت، فهي جبة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت فهي خلال دقائق تكون جاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البطاطس بالسمسم بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل كرات البطاطس بالسمسم

تتكون كرات البطاطس من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

حبة من البطاطس.

القليل من الماء للسلق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلث ملعقة من الملح.

ربع كوب من السكر.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

زيت للقلي.

للتغطية

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات البطاطس بالسمسم من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبة البطاطس ثم تقطع وتسلق في كمية مناسبة من الماء على نار متوسطة حتي تنضج. ثم نخرجها من الماء وتترك حتي تصفى جيداً، ثم يتم هرسها حتي تصبح ناعمة جداً. يضاف إليها حبة من البيض ثم نضيف الفانيليا، ونمزج المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف السكر ونقلب المكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح ثم نضيف البيكنج بودر ونعجن المكونات مع بعضها البعض، حتي تتجانس تماماً وتصبح عجينة متماسكة. نضيف إليها ملعقة من الزيت ثم نعجنها مرة أخرى حتي تصبح ناعمة الملمس.

طريقة التشكيل