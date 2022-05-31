انت الان تتابع خبر هذا ما حدث في مستشفى البشير وطبيب أردني يفجر مفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إنجاز طبي جديد، حققه كادر جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفيات البشير، لأول مرة على مستوى الأردن لمرضى الشلل الدماغي التيَبسي.

وقال الدكتور أنس حميدي، أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ في المستشفى، إنه تم إجراء تدخل جراحي محدود لعملية القطع الانتقائي للجذور العصبية لطفل عمره 6 سنوات، يعاني من شلل دماغي تيبسي في الأطراف السفلية وصعوبة في الحركة، وما يميز هذه العملية عن الطريقة الإعتيادية هو فتح فقرة إلى فقرتين بدلا من خمس فقرات، وذلك يساهم في تقليل كمية نزيف الدم، وحجم الجرح، وتعافي المريض ومباشرته للعلاج التأهيلي بشكل أسرع.

الجدير بالذكر ان المرة الأولى التي تم فيها إدخال هذا النوع من العمليات إلى الأردن كان في عام 2019 في قسم جراحة الاعصاب والدماغ في مستشفيات البشير، وإنشاء أول عيادة متعددة الإختصاصات لتقييم مرضى الشلل الدماغي وعلاجهم، حيث تم تقييم وعلاج ومتابعة أكثر من 300 مريض خلال 3 سنوات الماضية.

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الحركة أو التوتر العضلي أو وضعية الجسم، ويحدث نتيجة حدوث تلف بالدماغ قبل اكتمال نموه، غالبًا قبل الولادة، وتظهر اعراضه خلال فترة الرضاعة وسنوات ما قبل المدرسة، ويسيي خللاً في الحركة يكون مصحوبًا بردود أفعال مبالغ فيها أو ارتخاء أو تشنج في الأطراف والجذع، أو وضعية غير طبيعية للجسم، أو حركات لاإرادية، أو عدم الاتزان أثناء المشي، أو مجموعة من هذه الأعراض.