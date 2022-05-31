كعك الحليب بالزبدة والسمسم بقوام رائع وهش جدًا

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كعك الحليب بالزبدة والسمسم ، هو من أنواع المخبوزات الهشة والجميلة يمتاز بقوام رائع ورائحة جميلة ورائعة ويعتبر من ألذ المخبوزات التي يمكننا تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، حيث تحتار الكثير من الأمهات عادة في عمل مخبوزات مناسبة للإفطار لذلك سوف نقدم لكم هذا الكعك السهل البسيط الذي يتم تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة جداً متوفرة بالمنزل، فهو مناسب للأطفال والكبار كما أنه يحتوي على السمسم الذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة من أهمها أنه يمد الجسم بالكالسيوم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم بخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم
يتكون هذا الكعك من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر ناعم الحبيبات.
- 4 ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتين من السمسم المحمص.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للوجه
- كوب من السمسم.
- كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبيرة من العسل الأسود.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة يمكننا إعداد كعك الحليب بالزبدة والسمسم وهي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الحليب ثم نضيف السكر وملعقة كبيرة من الخميرة، ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً.
- ثم تترك جانباً حتي تتفاعل وتنشط ثم نضيف إليه بيضة مضاف إليها الفانيليا ثم نضيف الزبدة.
- يضاف السمسم ونقلب المكونات ثم نضيف الدقيق ورشة ومن الملح ونضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات بشكل جيد باستخدام العجان أو باليد حسب المتوفر.
- نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة قد تلتصق قليلاً باليد.
- نشكل العجينة على شكل كورة ثم توضع في وعاء حتي تختمر وتتضاعف بالحجم مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تشكيل العجينة
- تشكل العجينة إلي كرات صغيرة متوسطة الحجم، ثم ترص داخل صينية ونغطيها جيداً.
- ثم نقوم بتحضير خليط التغطية نضيف 4 ملاعق من العسل في طبق، ثم نضيف إليها كوب من الماء ونمزج المكونات بشكل جيد.
- ثم نأخذ كرة من كرات العجينة ثم نقوم بفردها باليد قليلاً حتي تصبح على شكل دائرة بسمك متوسط.
- نقوم بقطع العجينة في المنتصف باستخدام أي شكل دائري صغيرة الحجم حتي تصبح مجوفة.
- ثم نقوم بوضع العجينة في خليط العسل والماء ثم توضع في السمسم حتي تتغطى به تماماً من الوجهين.
- توضع في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع كرات العجين المتبقية معنا.
- ثم نغطي كرات العجينة بفوطة نظيفة ونتركها لكي تختمر مرة أخرى بعد الانتهاء من التشكيل حتي تتضاعف بالحجم.
- توضع صواني الخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتي يأخذ الكعك اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.
- نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.
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