لن تصدقي مفعول الفازلين والقرنفل لعلاج شيب الشعر حتى لو شعر كله أبيض حيرجع لونه أسود لامع

ظهور الشعر الأبيض من العوامل التى تؤثر بشكل سلبي على نفسية جميع السيدات والرجال، حيث أنهم يرغبون دائما فى إزالة الشعر الأبيض وإعادة الشعر بلونه الطبيعى دون أن يضروا ببصيلات الشعر بالطرق التقليدية التي تؤثر بشكل كبير على صحة الشعر، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طرق ووصفات طبيعية تعمل على ازالة الشيب المبكر وإعادة الشعر لصحته ولونه الطبيعي دون أى ضرر يلحق به.

الفازلين لعلاج شيب الشعر

يعد الفازلين من أكثر الوصفات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات التى تعمل على علاج الشعر الأبيض واستعادة لونه الطبيعى، كما أنه يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر واعطاء الشعر المظهر الجذاب والمميز وإليكم طريقة شرح خطوات تحضير وصفة لازاله الشعر الأبيض بالفازلين الطبى.

المكونات:

فازلين طبى من الصيدلية.

معلقة كبيرة من الالوفيرا.

2 كبسولة فيتامين ه.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء ونضع ثلاثة معالق من الفازلين الطبى بداخله ونضع فوقه جل الصبار المعروف بالالوفيرا ونقلب جيداً، ثم نفرغ كبسولات فيتامين ه عليهم و نمزجهم حتى يتجانسوا جميع المكونات.

نقوم بوضع الخليط على جميع أجزاء الشعر الأبيض خصوصاً فى مقدمة الرأس ويغطى الرأس بالبونية المخصص للشعر ونتركه طوال الليل.

نغسل الخليط صباح اليوم التالى.

نعيد هذه الخطوة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا

القرنفل من الوصفات الطبيعية الهامة جداً في ازاله الشعر المبكر والقضاء عليه نهائيا دون أن يتسبب فى إضرار تلاحق بالشعر، بل فهو من الوصفات الفعاله والآمنة تماماً على الشعر والتى تعمل على تنعيم وتكثيف الشعر وعدم سقوطه لاحتوائه على مواد فعالة تفيد في صحة الشعر، فهو له فوائد عديدة فى علاج مشاكل الشعر واعطاء الشعر النعومة والحيوية.

المكونات:

معلقتين كبار من القرنفل المطحون.

ماء للعجن.

طريقة التحضير والاستخدام: