نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون لن يخطر على بالك احصلي على شعر طويل وناعم بدون هيشان أو تقصف في أسبوع واحد فقط في المقال التالي

يعتبر الشعر الطويل هو رمز من رموز الجمال لدى كل فتاة والتي يسعون دائما الى العناية الكاملة بالشعر حتى يظهر بأحسن صورة، ولكن يواجهون بعض الفتيات الكثير من الصعوبات حتي تحصل علي شعر طويل وناعم لأنهم قد يعانون من وجود بعض المشكلات في الشعر مثل خشونة الشعر وتقصفه وقد يلجأون إلى استخدام بعض الوسائل المختلفة حتي يعمل علي علاج الشعر بشكل جيد، وتبحث كل فتاة عن وصفات طبيعية ذات المفعول السحري لتطويل الشعر بفاعلية. تطويل الشعر في أسبوع واحد خلطة زيت الزيتون والبيض المقادير: حبة واحدة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

إحضار قبعة بلاستيكية. طريقة التحضير: نخفق حبة واحدة من البيض في بولة صغيرة ثم نضيف اليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونضع عليه ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونخلطهم مع بعض جيدا ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل و ندمج جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع الخلطة على الشعر من جميع جوانبه من جذوره حتى اطراف الشعر ونبدأ في تدليك فروة الراس جيدا.

ارتدي قبعة بلاستيكية على الشعر وتترك الخلطة بها لمدة 60 دقيقة على الأقل.

نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر حتي تعمل علي ازالة الخلطة من الشعر.

نستخدم هذه الخلطة على الاقل مرتين من كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية. خلطة جل الألوفيرا واللبن الرائب المقادير: ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الداخلي.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأملا. طريقة التحضير: نضع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الداخلي في وعاء صغير ونضيف عليه ملعقة كبيرة من اللبن الرائب ونضع عليهم ملعقتين كبيرتين من مسحوق الملا ونخلطهم حتي يتم اندماج جميع المكونات مع بعضهم.

نبدأ في توزيع الخلطة على الشعر ونوزعه بشكل جيد ونقوم بتدليك فروة الشعر جيدا.

نترك الخلطة على الشعر لمدة لا تتجاوز عن 30 دقيقة بعد ذلك نغسل الشعر بالماء البارد ونقوم بغسله مرة أخرى باستخدام الشامبو المناسب. عمر شويل - جدة بمكون لن يخطر على بالك احصلي على شعر طويل وناعم بدون هيشان أو تقصف في أسبوع واحد فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكون لن يخطر على بالك احصلي على شعر طويل وناعم بدون هيشان أو تقصف في أسبوع واحد فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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