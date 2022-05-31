نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية لعلاج ضعف الأظافر وتقويتها بخطوات سهلة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم العديد من النساء بجمال اظافرهم وقوتها بشكل دائم، لجمالها يزيد اليد جمالًا وجاذبية، ولكن عند ضعف الاظافر وتكسيرها بشكل دائم قد تكون هذه مشكلة بالفعل يعانى منها العديد من النساء ليس ذلك فقد وتسعى الكثير منهم عن البحث عن أفضل الحلول للتخلص من هذه المشكلة بشكل سريع للتمتع لأظافر جميلة مميزة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من ضعف الاظافر بكل سهولة.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

تبحث العديد من النساء عن أفضل الوصفات التي لها دور فعال في تغذية الاظافر وتقويتها وتساعد في نموها بشكل طبيعي، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

زيت جوز الهند لضعف الاظافر

زيت جوز الهند من أكثر المغذيات التي تساعد في تقوية الأظافر بشكل رائع، وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري اربع ملاعق من زيت جوز الهند الطبيعي، قومي بتدفئة الزيت على النار، ثم قومي برفع الزيت من النار.

ضعي أظافرك بداخل الزيت، أو بقطعة من القطن اغمسيها في الزيت وادهني بها أظافرك.

اتركي الزيت على الأظافر لمدة نصف ساعة.

اغسلي يدك بعدها، ولكن لابد من التكرار بشكل يومي أو يوم بعد يوم حتى تحقق أفضل نتيجة.

وصفات علاج الاظافر بخل التفاح

خل التفاح يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المغذية للأظافر فهو يعتبر من أهم العلاجات الطبيعية للتخلص من ضعف الأظافر، وطريقة استخدامه كالتالي:

قومي بتخفيف خل التفاح بالماء حتى يكون مناسب.

يتم وضع الاظافر في هذا الخليط، أو بإستخدام فرشاة الأظافر، ووضع الخليط عليها.

اتركي الخليط لمدة ساعة بشكل يومي وسوف تحقق أفضل النتائج لتقوية الأظافر.

استخدام زيت شجرة الشاي لتقوية الأظافر

يتمتع زيت شجرة الشاي بالعديد من الفوائد الأظافر، وتساعد في التخلص من هشاشة الأظافر، كما أنه له قدرة في التخلص من الفطريات أو التهابات الجلد وطريقة الاستخدام كالتالي: