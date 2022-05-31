نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء تعرفي عليها خطوة بخطوة والنتيجة غير متوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء هي عبارة عن هالة سوداء تظهر في محيط العين وتحديدًا تحت العين بشكل واضح، وقد يرجع سبب حدوث الهالات السوداء العديد من الأسباب المختلفة، ويكون الحل للتخلص منها هو اتباع الوصفات الطبيعية الغير ضارة والتي تعطي أفضل النتائج في وقت بسيط، تابعونا الان لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح الهالات السوداء.

هناك العديد من الأسباب التي تكون سبب في حدوث الهالات السوداء اما جفاف البشرة أو قلة التغذية بشكل سليم، أو قلة النوم كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض الاسمرار في منطقة أسفل العين، وهذا قد يعطي شكل غير مرغوب فيه تمامًا فهي توحي بالإرهاق، وكبر السن، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج الهالات السوداء بكل سهولة وبدون اي أضرار.

أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء

يوجد العديد من المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الهالات السوداء، بدون أي أضرار أو حتى تكاليف، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام الخيار للتخلص من الهالات السوداء

الخيار من أهم المواد التي لها دور فعال في التخلص من الهالات السوداء بكل سهولة، كما أنه يساعد على تقليل الانتفاخ حول العين كما أنه يلعب دور كبير في ترطيب المنطقة وتفتيحها، وطريقة الاستخدام كالآتي:

قومي بتقطيع شرائح الخيار.

ضعي الشرائح بالتبادل على العين، وتترك لمدة ربع ساعة.

بعد الانتهاء قومي يشطف المنطقة بالماء البارد.

كرري هذه التجربة بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة.

استخدام اكياس الشاي للتخلص من الهالات السوداء

اكياس الشاي لها القدرة على تفتيح الهالات السوداء بكل سهولة مع تكرار استخدامها يوم بعد يوم وطريقة الاستخدام هي:

قومي بوضع اكياس الشاي في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

ضعي اكياس الشاي على العين كنوع من الكمادات لترطيب المنطقة والتخلص من اي التهابات حول العينين، وتترك لمدة نصف ساعة.

يتم غسل العين بعد الانتهاء بالماء البارد.

العسل والماء للتخلص من الهالات

هذه الوصفة من أهم العلامات الطبيعية الفعالة للتخلص من الهالات السوداء وطريقة تطبيقها كالتالي: