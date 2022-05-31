نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تلجأ لاقتلاع الأضراس المسوسة بعد اليوم ستعود كالأول بدون تسوس ولا ثقب علاج تسوس الأسنان في المقال التالي
تسوس الأسنان من الأمراض التي تهدد صحة الإنسان بشكل عام، والمها غير محتمل وإهمالها قد يؤدي إلى فقدان الأسنان بالفعل، وهناك قائمة لا تحصى تسبب تسوس الأسنان، ولكن يمكن الحد من هذه المشكلة من خلال مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إنهاء الأمر بشكل كبير نعرضها لكم في المقال التالي.
أطعمة تساعد في علاج تسوس الأسنان
- الثوم
من الأطعمة التي تساهم في علاج تسوس الاسنان حيث انه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، والتي يكون لها دور رئيسي في حدوث رائحة كريهة وتسوس في الاسنان.
طريقة استخدامه
- خلط الدقيق والمياه والثوم المفروم والملح.
- وضع المزيج على السن أو الضرس.
- تركها لمدة لا تقل العشر دقائق.
- غسل الفم جيدا بالمياه الجارية.
- تكرار العملية مرتين يوميًا.
المحلول الملحي
من الوصفات القديمة التي استخدمت في علاج اغلب مشكلات الأسنان لذلك دائما ما يلجأ إليها المرضى قبل التوجه الى الطبيب المعالج.
طريقة استخدامه
- خلط الملح والمياه الدافئة.
- الغرغرة بها.
- استمرار الغرغرة لمدة لا تقل العشر دقائق.
- غسل الفم جيدا بالمياه الجارية.
- تكرار العملية ثلاثة مرات يوميًا.
القرنفل
هو المسكن الطبيعي للآلام ومضاد الالتهابات، وذلك بسبب احتوائه على مركبات تدخل الآن في صناعة الأدوية الخاصة بالاسنان.
طريقة استخدامه
- طحن القرنفل.
- وضعه على السن.
- الضغط برفق لمدة لا تقل العشر دقائق.
- غسل الفم جيدا بالمياه الجارية.
- تكرار العملية مرتين يوميًا.
العرق سوس
نسبته العالية في مضادات البكتيريا جعلته من أهم مكونات علاج تسوس الأسنان، وجعلته على قائمة الوصفات الطبيعية التي تقلل من الألم الناتج عن تسوس الأسنان.
طريقة استخدامه
- حيث أنه يجب وضع المسحوق على معجون الأسنان
- كما أنه يجب أن يتم تفريش الأسنان به يوميًا.
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