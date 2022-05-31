علامات تحذيرية يخبرك بها الجسم بأن الغدة الدرقية لاتعمل بكفاءة أفضل علاج لخمول الغدة الدرقية طبيعي

قصور الغدة الدرقية وهي الحالة التي تكون فيها الغدة غير قادرة على انتاج كميات كافية من الهرمونات التي يحتاجها الجسم، وبتأثير الجسم سريعًا في حال نقصها عن النسبة المعتدلة منها، لذلك في المقال التالي نعرض لكم اعراض خمولها كانذار يجب الانتباه له تداركه سريعًا.

علاج الغدة الدرقية

غدة صغيرة جدا توجد في الرقبة، تنتج مجموعة من الهرمونات مسؤولة عن عدد من المهمات والوظائف الحيوية بالجسم، واهم ما تقوم به هو الحفاظ على طاقة ونشاط الإنسان على مدار اليوم، للكويكب الانتباه لها جيدًا ومراعاة تناول مكملات غذائية مليئة باليود والزنك المهمان لها.

أسباب خمول الغدة الدرقية

أسباب خمول الغدة الدرقية كثيرة ومتنوعة يمكننا عرض مجموعة منها، هم الاشهر:

الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم الجسم بمهاجمتها في البداية.

العلاج الإشعاعي والجراحات قد تكون سبب رئيسي في خمول الغدة الدرقية.

قلة مركب اليود في الأطعمة التي يتم تناولها.

الإصابة به كمرض وراثي.

تناول بعض الأدوية التي يكون خمولها هو الأثر الجانبي لذلك.

أعراض خمول الغدة الدرقية

هناك مجموعة من الانذارات التي قد تعلن عن وجود مشكلة في الغدة الدرقية، وهذه الأعراض هي: