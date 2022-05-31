بنصف كيلو من الدقيق حضري ميني بيتزا لذيذة في المنزل بسهولة

الميني بيتزا ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الجمبري أو الكفتة أو مكس الجبن وغيرها من الحشوات، وتعتقد دائماً الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولا تجيد عملها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المبني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الميني بيتزا

تتكون الميني بيتزا من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة قليلة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

ماء دافئ العجن.

مقادير الحشوة والصلصة

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة والصلصة وهي كالتالي:-

دجاج مفروم.

حبة بصل متوسطة.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

شرائح زيتون أخضر وأسود.

حبة طماطم مقطعة.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

القليل من زيت الزيتون.

رشة من التوابل والزعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الميني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-