بنصف كيلو من الدقيق حضري ميني بيتزا لذيذة في المنزل بسهولة

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الميني بيتزا ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الجمبري أو الكفتة أو مكس الجبن وغيرها من الحشوات، وتعتقد دائماً الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولا تجيد عملها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المبني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الميني بيتزا
تتكون الميني بيتزا من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة قليلة من الزعتر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- علبة من الزبادي.
- ماء دافئ العجن.
مقادير الحشوة والصلصة
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة والصلصة وهي كالتالي:-
- دجاج مفروم.
- حبة بصل متوسطة.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر.
- كوب من الجبنة الموزاريلا.
- شرائح زيتون أخضر وأسود.
- حبة طماطم مقطعة.
- 2 ملعقة من معجون الطماطم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- القليل من زيت الزيتون.
- رشة من التوابل والزعتر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الميني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به السكر والخميرة والماء الدافئ ونقلب المكونات حتي يذوب السكر ونتركها لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل.
- ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر والزيت والزبادي والحليب ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك خليط الخميرة السابق على الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نقوم بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ حتي تتخمر ويتضاعف حجمها ونتركها لمدة نصف ساعة.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار ونضيف البصل ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نضيف إليها الدجاج المكعبات ونقلب جيداً حتى تنضج ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والتوابل.
- ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها جانبا حتي تبرد قليلاً، ثم تحضير مقلاة ونضع بها الزيت حتي تسخن.
- نضيف معجون الطماطم والتوابل والفلفل الأسود والملح والتوابل ونقلب جيداً حتى يتسبك.
- ثم نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ونفرد كل واحدة ونعمل بها ثقوب باستخدام الشوكة.
- ندهن الوجه بالصلصة ثم نضيف الحشوة ونضع عليها الزيتون والطماطم والفلفل الاخضر.
- بعد ذلك تحضير صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها البيتزا ونتركها جانباً.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية حتي تسخن.
- ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.
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