نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثلاث دقائق فقط اعملي آيس كريم أوريو بمكونات بسيطة وطعم مميز في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد آيس كريم الأوريو من المثلجات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهي تعد مزيج من الكريمة وبسكويت الأوريو، كما يتم تناوله في فصل الصيف للتخلص من حر الصيف، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة بدون مكينة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في البيت، ايضاً يمكن تحضيره في وقت قصير، كما يمكن تحضير الآيس كريم بنكهات مختلفة حيث يمكن تحضيره بنكهة الفراولة، الفانيليا، الشكولاتة أو المانجو ونكهات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم أوريو بطعم رائع ومميز في المنزل.

مقادير عمل آيس كريم أوريو

يحتوي آيس كريم الأوريو على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج بثمن باهظ هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٨ قطع من بسكويت أوريو.

كوب وربع من كريمة الحلويات.

كوب من الحليب المكثف.

طريقة الإعداد والتحضير

لارتفاع أسعار الآيس كريم سوف نقدم هنا طريقة تحضير آيس كريم الأوريو في المنزل بشكل بسيط هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر المطحنة ونقوم بطحن الأوريو ولكن ليس بشكل ناعم، ثم نحضر وعاء ونقوم بخفق كريمة الحلويات حتى تصبح كريمية. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المكثف مع الخفق، ثم نضيف بسكويت الأوريو مع الخلط بشكل جيد. ثم بعد ذلك نضعها في وعاء من البلاستيك مع رشها ببسكويت الأوريو المطحون. بعد ذلك نغلق الوعاء بشكل محكم وندخلها الفريزر حتى تتجمد بعد ذلك نستخدم ملعقة الآيس كريم ونقدمها بالأكواب الزجاج وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى آيس كريم أوريو لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

نصائح عند عمل الآيس كريم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند تحضير الآيس كريم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجب اختيار مكونات جيدة وطازجة.

استخدام المكونات عالية السعرات الحرارية مثل الحليب والكريمة.

إضافة النكهة عنما يبرد الآيس كريم حتى تظهر نكهته.

يجب تجميد وعاء الآيس كريم قبل وضع الآيس كريم به لمدة يوم كامل.

مقادير عمل بسكويت الآيس كريم

يحتوي بسكويت الآيس كريم على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب إلا ربع من السكر.

حبة من البيض.

٢ ملاعق كبيرة من الزبدة.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

فانيليا.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-