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طريقة عمل الكورن دوج الكوري، الكثير منا مغرم بمتابعة الدراما الكورية وكثيرًا ما نجدهم يتناولوا الكورن دوج ونرغب في تناوله وهو أكلة شهيرة في كوريا الجنوبية بشكل خاص، وقامت بعض المطاعم في مجتمعنا الشرقي باقتباس الطريقة من المجتمع الكوري وقاموا بتحضيرها في المطاعم ولكن يمكنكم أيضًا تحضيرها في المنزل بنفس طريقة المطاعم بالطريقة الكورية الأصيلة بنفس المكونات والطعم بل وأفضل من الجاهزة. طريقة عمل الكورن دوج الكوري في المنزل المقادير:- ثماني قطع من الهوت دوج المقلي (أو بحسب عدد الأفراد).

شرائح لانشون أو جبنة رومي.

كوب كبير من دقيق الذرة.

كوبان حليب.

بيضة.

ملعقة ملح.

رشة فلفل أسود.

زيت نباتي.

أسياخ خشبية. خطوات التحضير:- ضعي الدقيق والفلفل الأسود والملح في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي الحليب والبيض إلى المكونات واخفقيهم جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي اليدوي حتى تتكون لديك عجينة سائلة قليلًا.

صبي الخليط في كوب طويل ثم قومي بوضع اللانشون أو الجبنة على سطح مناسب وأضيفي الهوت دوج على اللنشون.

قومي بلف الجبنة الرومي أو اللنشون واضغطي مع اللف ثم قومي بوضع السيخ الخشبي في وسطها.

اغمسي السيخ في الكوب الموضوع به الخليط ثم قومي بوضع الأسياخ بعد أن تنتهي من العملية في الفريزر أو الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ضعي طاسة القلي على النار الهادئة وضعي بها كمية غزيرة من الماء وبعد أن تسخن قومي بقلي الكورن دوج في الطاسة.

قلبيه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي محمر وقومي برفعه من الزيت على طبق مسطح حتى يمتص الزيت وابدئي في تقديمه مع المايونيز والكاتشب والبطاطس. طريقة تحضير الكورن دوج الأصلي المقادير:- بيكنج صودا.

هوت دوج.

دقيق أبيض.

فلفل أسود.

بابريكا.

بيضة.

لبن.

ملح. خطوات التحضير:- قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا.

ثم بالتدريج قومي بصب اللبن حتى تتكون لديك عجينة سائلة.

أضيفي البيضة المخفوقة والفلفل الأسود والملح وقلبي الخليط جيدًا.

ثم ابدئي في تشكيل الكورن دوج على الأسياخ الخشبية وبنفس الطريقة السابقة قومي بقليه في الزيت. عمر شويل - جدة احلى اكله كوريه.. الكورن دوج الكوري المقرمش بمكونات اقتصاديه وطعم جنان - ثقفني

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