بمكونات اقتصادية اعملي بطاطس يونانية بالليمون بدون قلي وطعم لا يقاوم

تعتبر البطاطس اليونانية بالليمون من الوجبات الشهية الخفيفة والصحية التي يقبل عليها الكثيرين، وهي من الوجبات اليونانية المعروفة والمشهورة لدى اليونانيون وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة ونكهة مميزة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والليمون والزعتر ومكونات آخرى ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم حيث تمده بالكثير من الطاقة كما أنها مفيدة للأطفال الرضع وتعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بطاطس يونانية بالليمون بطعم مميز ولذيذ في المنزل.

مقادير عمل بطاطس يونانية بالليمون

تحتوي البطاطس اليونانية بالليمون على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كيلو من البطاطس.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

كوب ونصف من مرقة الدجاج.

٥ فصوص من الثوم المفروم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة زعتر ناشف.

للتزيين

أوراق زعتر.

ليمون شرائح.

طريقة الإعداد والتحضير

هناك الكثير من الناس يعشقون تناول البطاطس وهنا سوف نقدم طريقة عمل بطاطس يونانية بالليمون بطعم مختلف ونكهة مميزة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقشير البطاطس وتقطيعه إلى جوانج ونرصها في صينية. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون مع الملح ونصف كوب من زيت الزيتون مع التقليب. ثم نقوم بإضافة الثوم المهروس ومرقة الدجاج وملعقة من الزعتر الناشف ونقلبهم حتى تتداخل المكونات. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم نقلبها وندخلها مرة آخرى لمدة ٣٠ حتى تنضج بشكل تام. ثم نخرج البطاطس على طبق التقديم مع تزيينها بشرائح الليمون والزعتر وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بطاطس بالليمون لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-