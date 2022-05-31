نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لإزالة شعر الوجه باستخدام مكونين من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشعر العديد من النساء بالحرج من زجزد شعر الوجه، ويمكن اختيار إزالة الشعر التقليدية باستخدام الشمع بالماء الساخن أو البارد، لسوء الحظ ، يعاني البعض الآخر من عواقب غير مقصودة: عندما يكون الجلد رقيقًا جدًا ، يمكن أن يؤدي هذا النوع من إزالة الشعر إلى احمرار وحروق وتشوه وحتى ظهور بثور قبيحة. دون حتى التفكير في كم هي طويلة وخطيرة ومحبطة! هل هناك احتمال آخر؟ نعم بالتاكيد. هل فكرت يومًا في استخدام طرق طبيعية لإزالة الشعر هل تعلم، على سبيل المثال ، أن الجمع بين بيكربونات الصودا والقهوة له نتائج مفاجئة؟ يبدو أن هذه النصيحة فعالة وصديقة للبيئة وغير مكلفة وربما حان الوقت الآن لاستخدامها!

وصفة كربونات الصوديوم والقهوة لازالة الشعر

اتركي المنتجات الصناعية وراءك وجربي إزالة الشعر بالمنزل للتخلص من شعرك بدون ألم ، باستخدام مكونات متوفرة لديك بالفعل! يعد خلط بيكربونات الصودا مع ملعقتين من حساء القهوة خدعة غير متوقعة ستساعدك على إبطاء نمو شعر الجسم سيؤدي الجمع بين هذين المكونين إلى إضعاف جذر الشعر، والذي لن يعد أمرًا مخزًا مع نموه تتمتع القهوة وصودا الخبز بخصائص مقشرة رائعة ، كما أن حبيباتها مثالية لإزالة جميع خلايا الجلد الميتة على السطح

ستعمل هذه الطريقة كمقشر على بشرتك: سيترك كل من البيكربونات والقهوة بشرتك ناعمة وسلسة مع منع تساقط الشعر.

أولاً وقبل كل شيء ، كلما كان جذر الشعر أكثر نعومة ، قل الملمس. أقل ما يقال ، سيتم تبني هذه الاستراتيجية بسهولة من قبل العديد من النساء!

ملحوظة: جودة القهوة غير مهمة لأنها ستعمل بشكل مثالي بغض النظر عن نوعها يمكنك الحصول على بشرة أكثر صحة ونعومة وإشراقًا بهذه الطريقة.

مكونات

– ملعقة كبيرة من صودا الخبز

– ملعقتان كبيرتان من البن المطحون

– 2 ملاعق كبيرة ماء

طريقة تحضيره