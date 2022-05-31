بتسبب ليكى ازعاج.. أقوي مشروب جبار للتخلص من غازات وانتفاخات البطن بدون أدوية في 10 دقائق

من الأسئلة الشائعة على مؤشر البحث “جوجل” هو عن أسباب غازات وانتفاخات البطن، فالكثير منّا يعاني من مشاكل واضطرابات في المعدة وقد نسمع أصواتًا تخرج من بطننا ولا نعرف أسباب هذه الأصوات وهذه الألم والاضطرابات التي تحدث في الداخل، وكان العامل المشترك والأكثر شيوعًا لحدوث هذه الأصوات هي مشاكل في القولون وفي موضوعنا اليوم سنوضح لكم أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة والطرق المثالية في معالجتها والقضاء عليها.

ما هي أسباب غازات وانتفاخات البطن؟

قد ترجع مشاكل انتفاخ البطن وغازات القولون إلى عدة أسباب من بينها:-

قد تكون أسباب غازات البطن هي أسباب وراثية بسبب أن أحد أفراد العائلة كان يعاني من هذه المشكلة.

وانتقلت إلى العديد من الأشخاص الآخرين من خلاله وذلك بسبب عدوى بكتيريا أو التهاب في القولون وفيروسات المعدة.

وأيضًا المشاكل التي تحدث في الدم قد تؤدي إلى حدوث مشاكل واضطرابات في القولون.

حيث أنها تعيق تدفق الدم بشكل سليم وصحي مما يحدث خلل في الجسم واضطرابات.

حساسية الأطعمة قد تؤدي إلى انتفاخات واضطرابات في المعدة.

مثلًا الأشخاص التي تعاني من حساسية ضد الحليب أو أي أطعمة أخرى.

أمراض الأمعاء والتهابات المعدة ومشاكل المعدة كالالتهابات وعسر الهضم وقرحة المعدة ومتلازمة كرون هي من أشهر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ البطن.

قد تحدث مشاكل القولون أيضًا بسبب العصبية الزائدة عن الحد التي تستفز القولون.

وتؤدي إلى إصابتك بمتلازمة القولون العصبي وهي من أكثر الأعراض المؤلمة والمزعجة لصاحبها.

كما أن التدخين أيضًا أحد أكبر العوامل والأدوية التي يتم اتخاذها بسبب مشاكل الاكتئاب والتوتر.

وصفات طبيعية لمعالجة اضطرابات وانتفاخات البطن

صودا الخبز وعصير الليمون

يمكنك تحضير المشروب بإضافة ملعقة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من عصير الليمون وقلبيهم جيدًا ويمكنك تناوله على الريق كل صباح.

مشروب الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بأنه من المشروبات التي تعالج الكثير من المشاكل والآلام ومن بين هذه المشاكل كل اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل القولون والغازات التي تخرج من المعدة ويعالج الإمساك.