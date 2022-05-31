نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. ضعيها على شعرك الخشن والمتضرر ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح كالحرير في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن والمجعد لذلك فهو مشكلة أجيال متوارثة لذلك قامت العديد من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر ويجب على تلك الوصفات أن تكون هندية أي مشهورة هناك حيث تعرف الهند بمدى قدرة نسائها على حصولهم على الشعر الناعم الطويل وعدم حدوث صلع لديهم أو تساقط للشعر لذلك وجدت كثير من النساء يبحثن عن تلك الوصفات وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
وصفة الموز للشعر
اشتهر الموز كثيرا في الهند لاستخدامه من ضمن الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية .
المكونات:
- موز.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- زيت سمسم.
طريقة التحضير.
- نحضر الموز ونقوم بهرسة بواسطة شوكة.
- نضع عليه مجموعة الزيوت الطبيعية التي لدينا.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- يقسم الشعر إلى خصلات ونضع على كل جزء من هذا الخليط الذي قمنا بتحضيره.
- نقوم بتسريح الشعر أثناء وضع الوصفة.
- يتم بعد ذلك وضع بونيه على الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد.
وسوف نلاحظ بأن الشعر أصبح ناعما وطري .
وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة المشهورة لدى الهنود حيث تساعد الخميرة على تنعيم الشعر وفردة وسوف نوضح المكونات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية..
- زيت زيتون.
- خميرة.
- ماء.
- زيت جوز هند.
طريقة التحضير:
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة وتحتاج أيضا إلى خطوات سهلة لتحضيرها وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الخميرة ونقوم بتذويبها في الماء ونضع عليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- نقوم بتقليب جميع العناصر بشكل جيد ثم نقوم بوضعها على الشعر بعد تقسيمه إلى إجزاء.
- توضع بونية على الشعر بعد لفه يتم ترك الوصفة عدة ساعات.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسلها وسوف نلاحظ مدى تنعيم الشعر والتخلص من التجعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. ضعيها على شعرك الخشن والمتضرر ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح كالحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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