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من الوصفات التي انتشرت مؤخرًا وتم تداولها بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هي طريقة قلي الموز، وهذه الوصفة من الوصفات الغربية نسبيًا لأنه من المعروف أن الموز يتم تناوله كفاكهة منفصلة أو بتناولها كعصير ويمكن وضعها في بعض أنواع السلطات، لكن من الغريب قلي الموز ولكنها من الوصفات المميزة واللذيذة ويمكنك قلي الموز وإضافته إلى بعض الإضافات مثل القرفة وغيرها وفيما يلي سنقدم لكم خطوات قلي الموز. طريقة قلي الموز بالقرفة مكونات الوصفة:- ثمرة موز مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقة عسل كبيرة.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير:- قومي بوضع الزيت في طاسة القلي واتركيه يسخن قليلًا.

ثم قومي بإضافة قطع الموز وقلبيها لمدة ثلاث دقائق حتى تصبح جافة قليلًا ثم ارفعيها من الطاسة.

صبي العسل في الماء وقلبيهم وضعيهم على النار حتى يصبح قوام الخليط سميك قليلًا واغمسي الموز بداخله وقلبيه جيدًا.

بعد أن يبرد الموز قومي برّش القرفة عليه وابدئي في تقديمه كنوع من أنواع الحلوى. طريقة الموز المقلي للشيف حسن مكونات الطريقة:- أربع موزات.

نصف ملعقة كبيرة قرفة.

ربع كوب كبير زبادي.

عجينة سبرنج رول.

بياض بيضة.

زيت قلي.

سكر بودرة. طريقة التحضير:- قومي بتقطيع الموز إلى قطع صغيرة سواء بالطول أو العرض وسمكها قصير نسبيًا.

صبي الدقيق والقرفة في وعاء مناسب ثم قومي بوضع الموز بداخل الخليط وقلبيها جيدًا حتى يتم تغطيتها بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بوضع بياض البيضة في طبق وضعي الموز المغطى بالدقيق والقرفة عليها.

وادهنيها جيدًا حتى تصبح مغطاه بالكامل.

أحضري عجينة السبرينج رول وقومي بدهنها ببياض البيض ثم قومي بوضع الموز على العجينة وأغلقي الرقاق على الموز.

بعد أن تنتهي من كل كمية الموز المتوفرة ووضعها بداخل العجينة ضعي طاسة قلي غير لاصقة على النار وبها كمية من الزيت.

ضعي عجينة الموز في الخليط على نار متوسطة.

ثم قومي بقليّها وتقليبها على جميع جوانبها حتى تصبح جاهزة للتناول وقومي بتقديمها بعد أن تبرد. عمر شويل - جدة الموز علي النار.. فكره عبقرية جديدة اتحداكي هتعميلها فورا - ثقفني

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