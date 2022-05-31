انت الان تتابع خبر أدهم نابلسي يتخلى عن شعره ويفاجئ الجميع بأحدث ظهور له - اتفرج بالصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان الأردني المعتزل ​أدهم نابلسي​ ظهر فيها بلوك مختلف خلال تأديته مناسك العمرة.وفي التفاصيل تخلى أدهم عن لوكه السابق الذي تعود عليه الجمهور وتخلى عن شعره بعدما حلقه وترك لحيته طويلة.

وأشاد الجمهور بكل ما يفعله ادهم بعد قرار اعتزاله خصوصا في ما يخص الدين كما بدا سعيدا جدا خلال زيارته لمكة المكرمة مؤكدين ان الاخبار التي انتشرت قبل ايام حول احتمالية عودته الى مجال الفن لا صحة لها ابدا ويكون هكذا قد نفاها بطريقة مباشرة