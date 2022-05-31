طريقة عمل شاورما الفراخ في الفرن مع صوص الثوم

الشاورما من الاكلات اللي كلنا تقريبا بنحبها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعمل مع بعض طريقة سهلة للشاورما تقدري تعمليها في البيت بنفسك ، وهي شاورما الفراخ في الفرن ، مع صوص الثوم ، وتقدري تقدميها مع ارز ابيض ، او تعمليها زي المطاعم في سنددوتشات في عيش الصاج بتاع الشاورما مع شرايح طماطم, خس, وصوص الثوم او الطحينة.
شاورما الفراخ في الفرن:
المقادير:
– من 2/3 – ½ كوباية زيت زيتون.
– عصير 2 ليمونة متوسطة الحجم.
– 1 معلقة كبيرة بشر قشر ليمون.
– 4 معالق كبيرة فصوص ثوم مفرومين ناعم.
– 4 معالق صغيرة بابريكا مدخنة او عادية.
– 4 معالق صغيرة كمون مطحون.
– 2 معلقة صغيرة كزبرة مطحونة.
– 2 معلقة صغيرة شطة, او حسب الذوق.
– 2 معلقة صغيرة ملح, او حسب الذوق.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود, او حسب الذوق.
– 1 معلقة صغيرة كركم مطحون.
– 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة.
– 3 صدور فراخ مخلية من غير عضم ولا جلد.
– 1 بصلة كبيرة, متقطعة شرايح.
– 2 معلقة كبيرة بقدونس طازة مفروم.
طريقة التحضير:
1- في كيس بلاستيك كبير قابل للغلق ضيفي زيت الزيتون, عصير الليمون والقشر, الثوم, البابريكا, الكمون, الكزبرة, الشطة, الملح, الفلفل الاسود, الكركم, القرفة ، اقفلي الكيس وامزجي خليط التوابل مع بعض كويس ، ضيفي صدور الفراخ للكيس ، وطلعي الهوا كله من الكيس واقفليه وهزيه كويس لحد ما التوابل تغطي قطع الفراخ كلها ، وحطيه في التلاجة لمدة ساعتين على الاقل ، او لحد 8 ساعات ، طريقة الكيس بتبل الفراخ بشكل افضل ولكن ممكن تتبليهم في طبق كبير عادي وتغطيه وتدخليه التلاجة.
2- سخني الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ، هاتي صينية حطيها فيها ورقة زبدة مدهونة ، ورصي عليها شرايح البصل ، وبعدين حطي فوقيها الفراخ المتبلة.
3- دخلي الصينية الفرن على الرف اللي في النص ، لمدة 30 دقيقة تقريبا او لحد ما تتحول للون بني ، ولو عايزة الفراخ تبقي كرسبي حطيها تحت الشواية من 2 – 3 دقايق.
4- طلعي الفراخ من الفرن ، سيبيها ترتاح وتبرد شوية لمدة 5 دقايق ، وبعدها قطعيها شرايح ورصيها على طبق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم.
صوص الثوم:
المقادير:
– 1 كوباية زيت نباتي.
– 1/3 كوباية عصير ليمون.
– 6 فصوص ثوم.
– 1 بياض بيضة.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
حطي كل المكونات في البلندر واضربيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم ، لمدة 1 – 2 دقيقة تقريبا ، المقادير دي هتعملك كمية حوالي 1 ½ كوباية صوص ، قدميها جنب الشاورما او افرديها معاها في الساندوتش ، واحفظي باقي كمية الصوص في التلاجة.
ممكن تحضري ساندوتش الشاورما بتسخين العيش شوية ، ادهنية بسلطة حمص ، مع معلقة او اتنين من سلطة التبولة ، وضيفي شاورما الفراخ ، ورشي فوقيها صوص الثوم وقدميها.
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