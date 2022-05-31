نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الصبار لتنعيم الشعر وطرق عمل وصفات جل الصبار للعناية بالشعر في المنزل بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالشعر باستخدام الصبار، فالصبار يصنف من أفضل العناصر لتعزيز صحة ونعومة الشعر لأنه غني بالأحماض الأمينية والإنزيمات التي تعمل على تعزيز فروة الرأس وبصيلات الشعر مما يعطي الشعر القوة واللمعان والحيوية، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على وصفات وفوائد الصبار للشعر.

فوائد الصبار للعناية وتنعيم الشعر

الحفاظ على الشعر من التساقط.

تعزيز بصيلات الشعر علي النمو.

مضاد للفطريات والالتهاب.

علاج أضرار فروة الرأس.

ترطيب الشعر.

غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن.

وصفات الصبار للعناية بالشعر

وصفة جل الصبار والعسل وجوز الهند لتنعيم الشعر

حيث أن العسل وزيت جوز الهند من العناصر التي تعمل علي ترطيب الشعر ويقلل تقصف.

المكونات

عدد 5 ملاعق صغيرة م جيل الصبار ( الألوفيرا )

عدد 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند

عدد ملعقتين من العسل

طريقة الاستخدام

يتم مزج جميع المكونات جيدا . يتم وضع المزيج علي فروة الرأس ثم يغطي بقبعة الاستحمام. يتم تركه لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بماء البارد.

وصفة جل الصبار وعصير البصل لتنعيم الشعر

من الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تقليل تساقط الشعر وزيادة كثافة.

المكونات

ملعقة كبيرة من جيل الصبار ( الألوفيرا )

كوب واحد من عصير البصل

طريقة الاستخدام

يتم مزج عصير البصل مع جيل الصبار جيدا. يتم تدليك فروة الرأس بالمزيج جيدا. يترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء.

وصفة جل الصبار وزيت الخروع لتنعيم الشعر

زيت الخروع من الزيوت المعروفة التي تعمل علي نمو الشعر وزيادة الطول ومع التقصف خاصة عند استخدامه مع الصبار.

المكونات

ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع

ملعقتين صغيرتين من بودرة الشعر

كوب صغير من جيل الصبار ( الألوفيرا )

طريقة الاستخدام

مزج جميع المكونات جيدا. يتم وضع المزيج على فروة الرأس والشعر. يترك طول الليل ويغسل في الصباح باستخدام الماء البارد. يتم التكرار مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة جل الصبار والبيض لتنعيم الشعر

يمتلك البيض البروتينات كما يحتوي صفار البيض علي الدهون المغذية للشعر خاصة عند استخدامه مع الصبار.

المكونات

عدد 4 ملاعق كبيرة من جيل الصبار ( الألوفيرا )

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

صفار بيضتان

طريقة الاستخدام

خلط جميع المكونات في وعاء. وضع الخليط علي فروة الرأس والشعر. يترك لمدة 10 دقيقة مع استخدام قبعة الاستحمام. يغسل الشعر بالماء البارد.

وصفة جل الصبار والزبادي والأفوكادو لتنعيم الشعر

مع فقدان الشعر للكولاجين فإن الأفوكادو يمنح الشعر الكولاجين اللازم للعناية بالشعر، كما يعمل الزبادي على ترطيب وتطويل الشعر ويمنحه الحيوية والقوة لما يحتويه من بروتينات.

المكونات

عدد ملعقتين كبيرتين من جل الصبار (الألوفيرا )

كوب صغير من الزبادي

ثمرة واحدة من الأفوكادو

طريقة الاستخدام

يتم هرس ثمرة الأفوكادو. ثم يتم مزجها مع الزبادي وجل الصبار جيدا في وعاء نظيف. يوضع الماسك على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك. يترك ماسك الصبار والأفوكادو لمدة نصف ساعة على الأقل مع تغطية الشعر بقبعة الاستحمام أو منشفة. يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب مع تكرار الماسك أسبوعيا للحصول على شعر قوي وناعم.

وصفة جل الصبار وزيت الزيتون لنمو الشعر

اخلطي نصف كوب من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من الزيت العطري واغسلي شعرك جيدا به. ضعي ماء زيت جوز الهند الدافئ على أطراف وجذور شعرك ولفيها بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة. ثم يغسل جيدا بالشامبو لإزالة الزيت.

وصفة جل الصبار وزيت جوز الهند والعسل للشعر