كيراتين الغلابه السحري هيفرد وينعم الشعر الخشن المجعد ارخص من الكوافير بطريقه طبيعية دون ضرر للشعر

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير ماسك الخميرة لفرد الشعر وجعله انسيابي وغير هائج، فالفتيات تحب أن تحظى بشعر ناعم وبدون أي تشابك ولكن بدون أي مواد كيميائية وبدون ماكينات فرد الشعر والمكواة والكريمات الضارة التي تعمل على فرد الشعر، فكل الطرق التي ذكرناها ليست طرق آمنة تمامًا على شعرك ولكن الطريق التي يجب عليك فعلًا أن تسلكيه هو الطريق الطبيعي بالمكونات الطبيعية والتي سنقوم بتوضيحها لكم بشكل مفصل فيما يلي.

طريقة عمل ماسك الخميرة لفرد الشعر الخشن

المكونات:-

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطازج.

ربع كوب كبير من الحليب الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

ملعقة عسل أبيض صغيرة.

خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:-

قومي بتذويب الخميرة بداخل الحليب الساخن واتركي المكونين حتى يتفاعلا وتنشط الخميرة لمدة عشر دقائق تقريبًا.

أضيفي الزبادي إلى خليط الخميرة والحليب وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات.

واتركيها بعد ذلك تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام الشعر ثم قومي بتقسيمه إلى أربع أجزاء متساوية في الحجم.

وصففيه قبل وضع الخليط حتى لا يحدث تشابك.

ابدئي في وضع الخليط على شعرك من أول جذوره وفروة الرأس حتى أطرافه سواء بيديك أو بفرشاة وضع الصبغة.

بعد ذلك صففي شعرك مرة أخرى ثم قومي برفعه كعكة أو لفيه.

ثم ارتدي الباروكة عليه أو غطاء شعر بلاستيكي واتركي شعرك مغطى لمدة ساعة.

نظفي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبرين.

وقومي باتباع الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

أهم فوائد الخميرة للشعر

للخميرة فوائد عظيمة على الصحة والجسم بشكل كامل وتتمثل فوائدها للشعر في كل مما يلي:-