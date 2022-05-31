نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الكوافير.. صبغ الشعر بدون صبغات بطريقه طبيعية وتغطية مثالية للشيب والشعر الابيض نهائيا بدون رجعه في المقال التالي

إليكم طريقة عمل صبغة الكركديه لصبغ الشعر باللون البني المحمر، فاللون الأحمر الذي نحصل عليه من صبغة الكركديه هو لون من أكثر الألوان الشائعة وتعاصر الموضة الحالية، فالصبغات الجاهزة التي نشتريها بهدف الحصول على لون أحمر طبيعي لا تعطي اللون المطلوب كما أنها تؤثر على صحة الشعر، ولكن الكركديه كان أفضل الوصفات الطبيعية للحصول على الشعر الأحمر أو البني المحمر وهذا هو موضوع مقالنا اليوم. وصفة الكركديه لصبغ الشعر باللون البني المحمر المكونات:- كوبان كبيران من الماء الساخن.

ملعقتان كبيرتان من الحناء والجيلاتين البودرة.

كوب كبير من أوراق الكركديه.

فنجان كاكاو مطحون. طريقة التحضير:- قومي بوضع الكركديه في الماء المغلي حتى يصبح طريًا ثم قومي بتصفيته ورمي الأوراق والاحتفاظ بالماء.

أضيفي الجيلاتين إلى الماء وضعيها على نار هادئة حتى يصبح الجيلاتين مذاب تمامًا في الماء.

بعد ذلك أضيفي الكاكاو والحناء إلى الخليط وقلبي المكونات جيدًا حتى يصبح قوام الخليط متجانس ومتماسك.

طبقي الصبغة على كل منطقة في الجسم بشكل متساوي حتى يصبح لون الشعر بني داكن وموحد في كل الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم قومي بتنظيفها بالماء الفاتر ثم البارد ويمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا. وصفة البنجر لصبغ الشعر المكونات:- ثمرتان من البنجر.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- قومي بغسل البنجر جيدًا وخلصيه من القشرة الخارجية وبعد ذلك قومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم.

ضعي قطع البنجر في الماء وضعي القدر على النار حتى يسخن ويصبح البنجر طري جدًا ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد.

بواسطة المطحنة المنزلية أو الخلاط قومي بطحن البنجر حتى يصبح عبارة عن عصير سائل تمامًا.

اشطفي شعرك من الزيوت والكريمات ثم قومي بتطبيق الوصفة على كل جزء في شعرك وغطي كل الشعر بالخلطة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وقومي بتغطيته بالغطاء البلاستيكي أو الباروكة.

ثم قومي بغسل شعرك بشامبو خالي من الكبريت.

يمكنك زيادة لون الصبغة بزيادة تركيز البنجر من تخفيفه ويمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة ارخص من الكوافير.. صبغ الشعر بدون صبغات بطريقه طبيعية وتغطية مثالية للشيب والشعر الابيض نهائيا بدون رجعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص من الكوافير.. صبغ الشعر بدون صبغات بطريقه طبيعية وتغطية مثالية للشيب والشعر الابيض نهائيا بدون رجعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.