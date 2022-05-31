نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيكة هتفضل بيضة وهشة وعالية وإنسي أنها تهبط منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا الكيكة فهي من الحلويات الشهية التي يكون طريقة تحضيرها في متناول الجميع إلى جانب أنها تتكون من عناصر مغذية جدا مثل البيض واللبن لذلك تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وتساعد على بناء العظام ويمكن أن تبوظ الكيكة أثناء عملها حيث لا تنتفخ وتكون مثل المسلوقة لذلك قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق لعمل الكيكة حيث يوجد مكون سري عندما نضعه على الكيكة يساعد في جعلها هشة مثل القطن هذا المكون هو الخل حيث يعمل من تحسين الكيكة وسوف نوضح طريقة عمل الكيكة بالخل من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير الكيكة

نجد عندما نقوم بعمل الكيكة نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية

٥ بيضات.

كوب سكر.

كوب حليب.

بيكنج بودر.

فانيليا.

نصف كوب زيت.

خل.

ذرة ملح.

طريقة تحضير الكيكة.

عندما نقوم بتحضير الكيكة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لكي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر السكر ونقوم بخفقه مع الزيت لكي يعطينا قوام كريمي.

نضع بعد ذلك البيض مع الفانيليا مع استمرار الخفق.

نضع الخل مع استمرار الخفق .

ثم نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح.

نقوم بوضعه على الخليط مع استمرار التقليب .

نحضر صينية ونقوم بدهنها ونقوم بوضع خليط الكيك بها.

نحضر صينية ونقوم بدهنها ونقوم بوضع خليط الكيك بها. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع الكيك.

بعد ٤٥ دقيقة يتم التأكد من سواها بواسطة سكين.

نخرج الكيك من الفرن ونتركها تهدأ ثم نقطعها ونقدمها في أطباق مسطحة لجميع أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.

فوائد الخل للكيك

عندما نضع ملعقة من الخل على خليط الكيك أثناء تحضيرها نحصل على كثير من الفوائد سوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية..

يجعل الكيكة هشة وغير مكبوسة.

يقوم بتفتيح لونها من الداخل من الاصفرالغامق إلى الاصفر الفاتح.

يجعل الكيكة هشة وطرية مثل القطن.

يساعد في خمرها وترتفع كثيرا داخل الفر

اسرار نجاح الكيك

يكمن جعل الكيك هشة واسفنجية وعالية باستخدام أضافة مكون عبقري هام جدا الكيك وهذا المكون هو ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من زيت الخميرة حيث إضافة الملعقة السحرية يعمل على جعل الكيك هش وعالي جدا بدون أي تكاليف أو مجهود استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كيك ناضج وقولي وداعاً لفشل الكيك في المنزل بعد اليوم كما يجب أن تقومي بأختبار الخميرة جيدا حتي تحصلي على كيك ناجح وطري