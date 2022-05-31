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ودّعي الاسمرار وتجاعيد الوجه وخطوطه الرفيعة وتعرفي الآن على كيفية تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا للتبييض الفوري والذي تظهر نتائجه من أول استعمال، فكريم ميبو هو أشهر الكريمات التي نستخدمها في معالجة الحروق وذلك لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدًا داخلة في تركيبته، ولكن لا تقتصر فوائده على ذلك فقط وإنما له فعالية كبيرة في التخلص من الاسمرار الذي يحدث للبشرة والمناطق الحساسة كما أنه يعمل على شد البشرة بطريقة طبيعية ويخلصها من التجاعيد. طريقة تحضير كريم ميبو والنشا للتبييض مكونات الوصفة:- ثلاث ملاعق كبيرة من كريم ميبو الطبي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير:- أول خطوة أحضري وعاء حجمه مناسب وعميق ويجب أن يكون نظيف تمامًا ومعقم.

ثم قومي بإضافة كل من نشا الذرة وماء الورد بداخل الوعاء.

قلبي النشا وماء الورد حتى يذوبا في بعضهما البعض ويتجانسا.

وبعد ذلك قومي بإضافة كريم ميبو إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يصبح متجانس معهما.

وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وقلبي المكونات مرة أخرى حتى يصبح قوام الكريم سائل قليلًا ولكن متجانس تمامًا.

قبل وضع الكريم على بشرتك قومي بغسلها جيدًا بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع بشرتك.

ثم ابدئي في توزيعه على البشرة ودلكيه مع التوزيع.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة تصل إلى ساعة حتى يجف تمامًا على جلدك.

ثم افركيه بيديك حتى يتساقط وبعد ذلك اغسلي بشرتك بماء فاتر.

بعد ذلك يمكنك تمرير قطعة ثلج على بشرتك حتى تسد المسام التي تم فتحها بفعل الماء الدافئ ومن ثم جففي بشرتك.

يجب ترطيب بشرتك جيدًا بعد غسلها حتى لا يحدث لها أي تشققات ورطبيها بكريم يناسب نوع البشرة. محاذير عند استخدام كريم ميبو والنشا الطبيعي يجب أن يكون خلط المكونات جيد وبدون أي تكتلات.

من الأفضل وضع الكريم على بشرتك قبل النوم مباشرة.

يمكنك تكراره أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.

كما يجب عدم تعريض بشرتك عند وضعه لأشعة الشمس. عمر شويل - جدة اسرار الكوريات.. النشا وكريم ميبو قنبلة في التبييض وازاله سواد السنين من البشرة والجسم نتيجة خيالية في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الكوريات.. النشا وكريم ميبو قنبلة في التبييض وازاله سواد السنين من البشرة والجسم نتيجة خيالية في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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