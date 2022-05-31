نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود للعرايس.. البقدونس والنشا كنز لجمالك هينور جسمك وبشرتك من اول دقيقه نتيجة هتبهرك في المقال التالي

من أجل الحصول على وجه مشرق ومنير كالبدر تعرفي على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا للتبييض والتفتيح الفوري، وهذه الطريقة من أكثر الطرق مناسبة بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج وتبحث عن طرق سريعة حتى تحصل على بشرة بيضاء وخالية من أي عيوب وبقع داكنة، كما أن هذه الوصفة يمكنك استخدامها أيضًا في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم وخاصة المناطق الحساسة وليس لها أي آثار جانبية أو أضرار على صحة الجلد. طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا للتبييض مكونات الكريم:- حزمة من البقدونس الطازج.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب كبير من الماء الساخن.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الورد والجلسرين. طريقة التحضير:- ضعي كوب الماء مع البقدونس في قدر معدني على النار المتوسطة واتركيه لمدة سبع دقائق مع التقليب.

بعد ذلك ارفعي القدر من على النار ثم قومي بوضع البقدونس داخل الخلاط الكهربائي حتى يتحول البقدونس إلى خليط ناعم.

أضيفي ملعقة كبيرة من نشا الذرة إلى الخليط وقلبيه.

ثم ضعي الخليط على النار الهادئة حتى يذوب الخليط تمامًا ويصبح قوامه كريمي قليلًا.

ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت الورد والجلسرين الطبيعي وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس تمامًا مع الكريم.

ضعي الخليط في علبة صغيرة واغلقيها لمدة دقائق حتى تبرد.

ثم قومي بغسل بشرتك وجففيها ثم قومي بتطبيق الكريم على بشرتك.

اتركيه على البشرة لمدة نصف ساعة ثم اغسليها ونظفيها ثم قومي بتجفيفها وترطيبها بشكل كامل حتى لا يصيبه الجفاف.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع واحتفظي بالكريم في الثلاجة أثناء مدة استخدامه.

من الأفضل وضع الكريم قبل النوم مباشرة ويمكنك عدم غسله أيضًا فهو غير ضار على الجلد. أهم فوائد البقدونس للبشرة يعمل البقدونس على شد تجاعيد البشرة لأنه غني بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة.

كما أنه يهدئ من احمرار البشرة ويخلصها من الجروح التي تسببها أشعة الشمس الحارقة أو أي التهابات تصيب البشرة.

يساعد البقدونس على التخلص من هالات الوجه السوداء ويقضي على حبوب الشباب وبثور الأنف. عمر شويل - جدة اسرار الهنود للعرايس.. البقدونس والنشا كنز لجمالك هينور جسمك وبشرتك من اول دقيقه نتيجة هتبهرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود للعرايس.. البقدونس والنشا كنز لجمالك هينور جسمك وبشرتك من اول دقيقه نتيجة هتبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.