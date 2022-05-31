نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنخزن الطماطم غلط .. طريقة تخزين الطماطم من السنة للسنة سليمة وبنفس طعم الفريش في المقال التالي
الطماطم تعد أحد أهم الخضروات التي نستخدمها في تحضير أصناف مختلفة وعديدة من الطعام سواء كان المحشي أو الصلصة أو الباستا أو البيتزا أو حتى السلطة فهي موجودة في كل شيء تقريبًا لهذا فإن الطلب عليها متزايد طوال الوقت، ولكن شهد سعر كيلو الطماطم الواحد ارتفاعًا كبيرًا الفترة الماضية مما أدى إلى صعوبة شرائها لبعض الأشخاص ولكن سبب الارتفاع هو أن الطماطم لم تعد تزرع بنفس الكمية بالإضافة إلى تصدير كمية كبيرة منها إلى الخارج مما أدى إلى زيادة السعر، ولكن تخزين الطماطم يقلل من فرص جشع التجار وغلاء الأسعار واليوم نعرفكم على طريقة مناسبة لتخزين الطماطم لتظل طازجة وقابلة الاستخدام مهما طال تخزينها.
طريقة تخزين الطماطم سنة كاملة
تخزين الصلصة أمرًا سهلًا ولكن عند استخدام الطماطم نفضل أن نستخدمها كاملة لا صلصة إذ أن المذاق يصبح أفضل وكذلك اللون، لهذا إليكم طريقة تخزين حبات الطماطم لتظل طازجة كما هي:
- يتم تجهيز كمية الطماطم المطلوبة بأكملها على أن تكون سليمة كليًا وخاليًا من العيوب.
- بوضع قدر مليء بالماء على النار لكي يغلي الماء.
- في تلك الفترة نغسل حبات الطماطم جيدًا وننظفها ثم نصنع حرف X بكل حبة.
- توضع تلك الحبات في قدر الماء حوالي عشر دقائق ونخرجها من الماء وبعد ذلك نقشرها وننزع عنها القشر.
- نخزن كل نصف كيلو طماطم في كيس بلاستيكي على حدة ونحفظها في الفريزر.
يفضل إضافة ملعقة إما من النشا أو البيكنج بودر للطماطم حتى تحتفظ باللون والمذاق المميز لها.
كيفية تخزين صلصة الطماطم
طريقة أخرى للتخزين ولكن الصلصة وهي:
- نغسل حبات الطماطم جيدًا ونزيل عنها أي عيوب أو شوائب.
- نضع تلك الحبات في الخلاط الكهربيلفرمها تمامًا حتى تصير كالعصير.
- نستمر في الخلط والتكرار إلى أن تصير عصير تمامًا.
- عند الانتهاء من عملية الفرم نبدأ الآن في تصفية الصلصة من البذور والقشور الموجودة حتى يصبح المزيج نظيفًا ورائقًا.
- الآن ننقل الصلصة إلى وعاء على النار لتسويتها وغليها كليًا ومن ثم نرفعها عن النار حتى تبرد.
- بعدها توضع في أكياس التخزين في الفريزر نستخرجها عند الحاجة إليها.
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