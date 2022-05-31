نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الثوم علي الموز ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك ! في المقال التالي
الشعر الطويل هو الهدف الذي تسعى إلى الكثير من السيدات والفتيات ومن أجل الحصول على هذا الشعر الطويل لابد من استخدام بعض المكونات الفعالة والآمنة والطبيعية التي يمكن من خلال ها الحصول على شعر طويل وجميل في فترة قصيرة خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي يمكن استخدامها حتى تساعد على تطويل الشعر في فترة قصيرة وتعطي الشعر مظهر صحي وجميل خلال هذا المقال سنتحدث عن اكثر من طريقة تساعد على تطويل هذا الشعر.
خلطة الثوم والموز
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد خطة الثوم الموز للحصول على شعر طويل:
الموز يعد من الفواكه الطبيعية التي تستخدم مثل البلسم الطبيعي على الشعر وذلك من خلال هرس موزة ناضجة ونضيف لها بعض اللبن والعسل وزيت الثوم ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا في زيت الثوم أيضا يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الشهر لانه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس كما انه يساعد على إطالة الشعر ويتخلص من مشكلة التساقط التي يعاني منها الشعر وبعد ما يتم خلط زيت الثوم مع باقي المكونات الأخرى والموز.
خطوات تحضير الوصفة السحرية
- نبدأ في توزيع هذه المكونات على الشعر حتى تصل إلى فروة الشعر وتتوزع على جميع أجزاء الشعر.
- بعد ذلك نترك هذا الخليط على الشعر لمدة 1\2 ساعة تقريبا حتى يمتص الشعر الفوائد الموجودة داخل هذا الخليط.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا و التخلص من جميع آثار الخليط الذي تم استخدامه على هذه المنطقة.
- يمكن استخدام هذا الخليط أسبوعيًا للحصول على الفوائد الموجودة في الثوم والموز لانه ثوم موز أحد المكونات الطبيعية الفعل التي تساعد على تطوير الشعر بشكل عميق.
- يمكن استخدام الموز بمفرده على الشعر لانه يساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد و التخلص من مشكلة جفاف الشعر وعندما يتم إضافة الثوم إلى الموز فإن هذا الخليط يعمل على زيادة الطول الشعر بشكل عميق وتكثيف الشعر من خلال زيادة تحفيز نمو الشعر في منطقة فروة الرأس.
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