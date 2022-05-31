ضعي الثوم علي الموز ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك !

الشعر الطويل هو الهدف الذي تسعى إلى الكثير من السيدات والفتيات ومن أجل الحصول على هذا الشعر الطويل لابد من استخدام بعض المكونات الفعالة والآمنة والطبيعية التي يمكن من خلال ها الحصول على شعر طويل وجميل في فترة قصيرة خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي يمكن استخدامها حتى تساعد على تطويل الشعر في فترة قصيرة وتعطي الشعر مظهر صحي وجميل خلال هذا المقال سنتحدث عن اكثر من طريقة تساعد على تطويل هذا الشعر.

‏خلطة الثوم والموز

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد خطة الثوم الموز للحصول على شعر طويل:

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الموز يعد من الفواكه الطبيعية التي تستخدم مثل البلسم الطبيعي على الشعر وذلك من خلال هرس موزة ناضجة ونضيف لها بعض اللبن والعسل وزيت الثوم ‏ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا ‏في زيت الثوم أيضا يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الشهر لانه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس كما انه يساعد على إطالة الشعر ويتخلص من مشكلة التساقط التي يعاني منها الشعر ‏وبعد ما يتم خلط زيت الثوم مع باقي المكونات الأخرى والموز.

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