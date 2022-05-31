انسي اي طريقة تانية.. الثوم البودر الاقتصادي في البيت أحلي من الجاهز حضريه في 10 دقائق هيخلي الأكل جنان

يكون الثوم البودر نوع من أنواع التوابل المميزة التي تعطي نكهة مختلفة إلى الأطعمة وتقوم ربات المنازل بوضع إلى الاطعمة لتتبيلها وعطاءها المذاق الجيد وعندما نقوم بعمل ثوم البودرة نجده يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل من اهم تلك المكونات الثوم ويكون الثوم بمثابة مضاد حيوي ويعمل على الشفاء من الأمراض، ويقوي المناعة ، ويقوي صحة القلب لا يمكن أن يتم الاستغناء عنه لذلك سوف نوضح طريقة عمل ثوم البودرة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل ثوم البودر

عندما نقوم بعمل ثوم البودر نجد أنه يتكون من عنصر واحد فقط وهو الثوم وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره ووضعه في صينية.

نترك الثوم الذي يوجد داخل الصينية حتىيجف أو نضعه في الفرن.

عندما يحمص الثوم نخرجه ونقوم بطحنة واستخدامه.

وبذلك قمنا بتحضير ثوم البودرة بأسهل طريقة.

استخدامات ثوم البودرة

استخدامات ثوم البودرة نجد أن لثوم البودرة الكثير من الاستخدامات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

يستخدم في تتبيل الفراخ المشوية والمقلية.

يتبل به اللحم المشوية ويعطيها نذاق مختلف.

يتم تتبيل به الأسماك بجميع انواعها ويعطيها نكهة مميزة.

يمكن عمل منه كميات كبيرة وتخزينها بدلا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل السبع بهارات

تعرف السبع بهارات بمدى قدرتها على تتبيل الأطعمة بوقت قياسي وأعطاها مذاق جيد وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

المكونات:

حبهان.

بردقوش.

كمون.

جوزة طيب.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

توضع جميع المكونات في وعاء ويوضع على النار حتى يسخن.

نقوم بعد ذلك بطحن تلك التوابل مع بعضها في المطحنة.

نلاحظ أنه تكون لدينا خليط السبع بهارات أفضل من العطار.

طريقة تحضير بصل بودرة

نجد أن هذه الطريقة تشبه في تحضيرها ثوم البودرة ويتم تحضيرها عن طريق عنصر واحد فقط وهو البصل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..