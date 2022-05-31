كنز أغلي من الذهب داخل قشور البطيخ اتحداكي أن ترميه بعد اليوم لن تتخيلي فوائدة واستخداماته الرهيبة

يكون البطيخ من فاكهة الصيف المشهورة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص والصغار أيضا ويحتوي البطيخ على كثير من الفيتامينات والمعادن فهو يساعد على تنظيف الكلى من السموم ويعمل على أدرار البول ويحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية الجسم ومده بالعناصر اللازمة إلى جانب أن لقشور البطيخ فوائد عديدة فهو يساعد على تنظيف المعدة والمساعدة على عملية الهضم ويقوم بتجديد الدورة الدموية داخل الجسم لذلك لا يمكن الاستغناء عنه أبدا لذلك سوف نوضح طريقة استخدام قشر البطيخ من خلال هذا المقال.

استخدامات قشر البطيخ

لم يقتصر الأمر على تناول البطيخ فقط فنجد أن لقشر البطيخ فوائد عظيمة حيث نجد أن ربات المنازل يقوموا برميه في القمامه دون أن يعلموا أهم فوائده حيث نجد لقشر البطيخ فوائد عديدة سوف نوضح استخدامات خلال النقاط التالية..

بعد الانتهاء من تناول البطيخ نقوم بإحضار القشر وتقوم بتقطيعه قطع صغيرة ونتركه في الشمس حتى يجف تماما ثم نقوم بتحميصه.

نقوم بعد ذلك بطحنه جيدا حتى يصبح مثل البودرة.

يمكن أن نأخذ منه ملعقة على الريق كل صباح للاستمتاع بفوائد قشر البطيخ.

نجد أنه يمكن أخذ مسحوق البطيخ والقيام بغليه مع الماء وتناول مشروب قشر البطيخ.

يمكن أن يحقق فائدة كبيرة عندما نأخذ قشر البطيخ ونقوم بعمل منه ماسكات للبشرة فهو يساعد على تفتيحها والتخلص من الأماكن الداكنة والسواد.

وصفة قشر البطيخ للبشرة

تعددت استخدامات قشر البطيخ وأصبحت كثيرة لا تحصى ويمكن أن نستفيد منه للبشرة حيث يمكن أن نحضر ماسك قشر البطيخ عن طريق الخطوات التالية..

المكونات:

مسحوق قشر البطيخ.

زيت جوز هند.

ماء ورد.

فازلين.

طريقة التحضير: