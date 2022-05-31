كعبك هينور.. بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير ترطيب وتنعيم كالحرير في 5 دقائق

أصبحت كثير من ربات المنازل والفتيات تعاني كثيرا من مشكلة القدم التي تكون ذات منظر غير جميل وجذاب كذلك تواجد مشكلة تشققات القدم التي تعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات والتي تعرف بأنها شقوق على هيئة خطوط صغيرة توجد في كعب القدم يصاحبها الخشونة الشديدة مما يعطي مظهرا سيئا للقدم لذلك قامت الكثير من هؤلاء السيدات والفتيات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الشقوق واستطعنا أن نجد بأن حفنة من الملح تستطيع أن تخلصنا من جميع تلك المشاكل وتعمل تنعيم القدمين والقضاء على التشققات لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مكونات وصفة حفنة من الملح وطريقة تحضيرها للقضاء على التشققات.

مكونات وصفة تشققات القدم

نجد لعمل تلك الوصفة الفعالة نجدها تتكون من مكونات بسيطة وسهلة تتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

خفنة ملح.

ملعقة فازلين مفكك.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة تشققات القدم

عندما نحضر تلك الوصفة لا نحتاج إلى تعب أو وقت حيث يمكن أن نقوم بتحضيرها عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الملح وزيت الزيتون والفازلين.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات حتى تتجانس وتتفاعل.

نأخذ من الخليط ونضع على الكعبين وعلى القدم.

نقوم بعمل حركات دائرية حتى يتم تقشير الجلد الميت من القدمين بكل سهولة.

عند الانتهاء تغسل القدمين ويوضع من زيت الجوز الهند عليها كمرطب طبيعي للبشرة.

نلاحظ أن القدم أصبحت ناعمة وتخلصنا من جميع الجلد الميت وقضينا على التشققات من أول استخدام.

فوائد الملح للبشرة

يكون الملح من المركبات القوية التي لها أثار عظيمة على البشرة ولا يمكن أن نستغني عنه أبدا وسوف نوضح فوائده من خلال النقاط التالية..