الكمون وسحر الكمون مش هتصدقوا ممكن يعمل إيه..تعرف على أهمية وفوائد الكمون على الريق

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تعرف على أهمية وفوائد الكمون على الريق، الكمون من توابل المنزل التي لا غني عنها في الكثير من الأكلات، ولكن مشروب الكمون المغلي له أهمية كبيرة للجسم، يعد الكمون المغلي من المشروبات المهمة للمرأة الحامل حيث أنه يساعدها في التخلص من مشاكل الهضم، كما يعد مشروب مفيد لمرضي السكر المزمن حيث يضبط مستوى السكر بالدم ويحمي من التعرض لمرض السكر، ولا سيان من فائدته التي يقدمها في ضبط مستوى ضغط الدم، اعتاد على تناوله في الصباح وشاهد نتيجته. تعرف على أهمية وفوائد الكمون على الريق يقوي الجهاز المناعي بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها مثل الألياف ة الحديد، يمكنك إضافة له عصير نصف ليمونة لتعزيز الجهاز المناعي.

يقي الجسم ويساعده على محاربة نزلات البرد والأنفلونزا.

يساعد الجهاز الهضمي وبالأخص عند تناول مأكولات تحتوي على أحماض.

يساعد في التخلص من انتفاخات البطن.

تناول مشروب الكمون بشكل مستمر يساعد على التخلص من حالات عسر الهضم.

يمكن تناوله كمسكن لألم البطن ونتيجته فعالة جدًا.

تناول كوب منه يوميًا على الريق يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم، لذا يعتبر الكمون مفيد جدًا لأصحاب السكري المزمن.

كما له فائدة كبيرة في إنتاج الأنسولين بالدم لذا له دور كبير في ضبط مستوي السكر.

يعطي الشعور بالشبع بفضل الألياف التي يحتوي عليها الكمون، ولذا يساعد في حالات نقص الوزن للوصول للوزن المثالي.

له العديد من الفوائد التي يقدمها للجهاز التنفسي والتي من ضمنها أنه يساعد في تفريغ الصدر من المخاط مما ينتج عنه تنفس بطريقة أفضل.

يحتوي الكمون على نسبة كبيرة أيضًا من البوتاسيوم، والتي لها دور كبير في تنظيم ضغط الدم. طريقة مشروب الكمون هناك العديد من الطرق التي يمكنك شرب من خلالها الكمون، كما يمكنك إضافته للمشروبات أخري مثل اليانسون أو أوراق الجوافة لشربه، ولكن أفضل طريقة والأسهل التي يمكنك شرب من خلالها الكمون هي:

في وعاء صغير الحجم مناسب قومي بوضع ملعقة من الكمون الخشن.

ضعي معه كوب من الماء واتركيه على النار حتى يغلى.

في كوب ضعي كمية السكر التي ترغبين فيها.

انتظري حتي يغلي الماء بالكمون واتركيه 3 دقائق إضافية مع تخفيف النار عليه.

قومي بسكبه في الكوب.

كرري تلك الطريقة مرة يوميًا في الصباح على الريق. عمر شويل - جدة الكمون وسحر الكمون مش هتصدقوا ممكن يعمل إيه..تعرف على أهمية وفوائد الكمون على الريق - ثقفني

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