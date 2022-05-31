فقط ب 2 كوب دقيق ... حضري احلي واطعم جاتوه لأعياد الميلاد والمناسبات و أسرار نجاح الجاتوه هيعجب ضيوفك جدا

جاتوه لأعياد الميلاد، هذا الجاتوه الرائع من الحلويات اللذيذة التي يمكنك شراؤها، وبالأخص في المناسبات، وفترة الخطوبة، حيث أنه يتوفر في جميع المخابز والمحلات، ومن السهل تحضيره في المنزل بتكاليف اقتصادية، وبحشوات متنوعة، لذلك سنحاول أن نبين لكم أسهل طريقة لتحضير أفخم أنواع الجاتوه في المنزل بدون أي تكاليف كبيرة، فتابعونا لتتعرفوا على التفاصيل.

جاتوه لأعياد الميلاد

لا يحتاج الجاتوه المنزلي إلا بعض المكونات البسيطة، وهي:

2 كوب دقيق.

سبع بيضات.

سكر بودرة بمقدار كوب ونصف.

ملعقة من البيكنج بودر كبيرة.

2 ملعقة من الزبدة كبيرة.

نصف كوب من الشربات كبير.

رشه من الفانيليا.

لتحضير الكريمة

طريقة تحضير الجاتو المنزل

يمكنك تحضير الجاتوه المنزلي بكل بساطة من خلال اتباع الوصفات التالية:

عليك في البداية أن تقومي بخفق البيض مع السكر البودرة، وبعد ذلك يمكنك تسخينه ثواني معدودة.

عليك بعد ذلك وضع الخليط في إناء مناسب، وبعدها الفانيلا واستمري بالخفق.

بعدها يمكنك أن تذوب الزبدة على نار هادئة و أضافتها للخليط مع استمرار الخفق.

يمكنك بعد ذلك أن تضيفي الدقيق الابيض للخليط بشكل تدريجي، وبعد ذلك قومي بخفقه وتقليبه جيدا.

باستخدام المضرب استمري بالخفق حتى تشعري أن جميع المكونات قد امتزجت.

يمكنك بعد ذلك أن تقومي بتحضير صينية مدهونة بالزبدة، ومرشوش عليها الدقيق.

بعدها صبي الخليط بداخلها، وأضيفيها في فرن ساخن تبلغ درجة حرارته 180 درجة مئوية.

بعدها عليك أن تترك الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك أخرجيها زاتركيبها تبرد.

حضري الكريمة من خلال خفق الكريمة مع السكر البودرة جيدا للحصول على قوام مناسب.

بعدها سوف تجدين أن الكيك قد برد يمكنك تزينه بالكريمة التي قمتي بتحضيرها.

بعد اتباع هذه الخطوات تكوني قد قمتي بتحضير أشهى وصفة جاتوه الذ من المحلات، وعليك أن تتأكد من انك قمتي ينتحل الدقيق مع البيكنج بودر قبل التحضير لضمان نجاح الوصفة، وبقاء الكسيك هش، ويجب العلم أن الجاتوه لا يضاف إليه الملح أو الزيت النباتي.