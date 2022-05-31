بأسرار الشيفات.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشة وخفيفة كالقطن بمكونات بسيطة جدا

يعشق الكثير المخبوزات والعجائن والفطائر والبيتزا فتكون تلك العجائن من المخبوزات المحببة لدى الكثيرا منا وخاصة الصغار الذين يعرفوا بحبهم للبيتزا ونجد أن ربات المنازل تحرص على عمل كل ما هو جديد وسهل لذلك استطعنا أن نجد لكم العجينة اليابانية فهي جيدة جدا وتحضيرها سهل للغاية لا تأخذ أي وقت أو مجهود ويطلق عليها أيضا العحيننة السحرية وسوف نتحدث عن المكونات اللازمة لتحضيرها وخطوات التحضير من خلال هذا المقال..

مكونات العجينة السحرية

تتكون تلك العجينة من مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرى في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

دقيق.

ماء .

سكر .

ملح.

بيكنج بودر.

بيضة.

حليب بودر.

زبادي.

زيت.

خميرة.

طريقة تحضير العجينة اليابانية

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها يتم تحضيرها عن طريق عدة خطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن لجميع ربات المنازل عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به خميرة وسكر، وماء، وزيت، زبادي ونقلبهم حيدا ونتركهم لمدة عشر دقائق.

نضع المكونات الجافة من دقيق، ملح، وبيكنج بودر، لبن بودرة في وعاء أخر ونقلبهم سويا.

نقوم بخلط المكونات الجافة على المكونات السائلة ونقلبهم سويا حتى تختلط المكونات.

نقوم بعجن جميع المكونات سويا حتى تتجانس ونترك العجينة لكي تستريح ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجين إلى كرات ونقوم بتركها مرة أخرى لكي تختمر.

نأخذ بعد ذلك من العجين ونقوم بعمل منه البيتزا.

نلاحظ بأن العجينة هشة وطرية جدا ومتماسكة.

مكونات حشو البيتزا

نجد بعد أن قمنا بتحضير العجينة السابقة سوم نجهز منها البيتزا ولتجهيز البيتزا يجب أن نحضر عدة مكونات للحشو نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

مجموعة جبن مختلفة.

صلصلة.فلفل أخضر.

فلفل ألوان.

زيتون.

زعتر.

طريقة التحضير: