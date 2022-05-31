نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهنة واحدة فقط من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تزيل الهالات السوداء وتجاعيد حول العين وتبيض البشرة في ربع ساعة في المقال التالي
نجد أن الكولاجين من المكونات الطبيعية المهمة جدا للبشرة لا يمكن الاستغناء عنها فعن طريق الكولاجين يساعد دائما على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد ويمحي الخطوط الصغيرة ومع تقدم السن تتناقص مادة الكولاجين كثيرا في الجسم مما يكون لها أثر السيء علينا لذلك قامت ربات المنازل بالبحث الدائم عن طرق تعويض نقص الكولاجين في البشرة لذلك استطعنا اليوم أن نحدد لكم وصفة طبيعية يمكن من خلالها التعرف على وصفة تحضير الكولاجين من خلال هذا المقال.
وصفة لبان الذكر للحصول على الكولاجين
عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..
- زيت لبان الذكر.
- زيت جوز الهند.
- زيت الزيتون.
- زيت السمسم.
- زيت اللوز
طريقة تحضير الوصفة
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة لكي نقوم بتحضيرها وسوف نتعرف على تلك الخطوات من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به مجموعة الزيوت الطبيعية ونقوم بتقليبها جيدا ونضع ها بمقدار متساوي.
- نقوم بعد ذلك بدهن تلك الوصفة قبل النوم كل ليلة حيث تمكون بمثابة كولاجين طبيعي للجسم.
- يساعد هذا الكولاجين على التخلص من الهالات السوداء والقضاء على التجاعيد.
وصفة الخميرة للبشرة
تكون الخميرة غنية بكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة لذلك سوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- خميرة.
- فازلين.
- نشا.
- ماء ورد.
طريقة التحضير:
- نخلط كل من النشا والخميرة سويا ونضع عليهم ماء الورد بالتدريج ونقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع ملعقة الفازلين بعد فكها بواسطة الماء الساخن أو الميكرويف.
- نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس ثم نقوم بعد ذلك وضعها على البشرة وتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف.
- نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء وسوف نلاحظ أن تلك الوصفة تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من الاسمرار وتقلل كن ظهور التجاعيد.
- يجب على أصحاب البشرة الدهنية استبدال زيت الزيتون بأي زيت طبيعي أخر حتى لا يساعد على ظهور الحبوب لديها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دهنة واحدة فقط من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تزيل الهالات السوداء وتجاعيد حول العين وتبيض البشرة في ربع ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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