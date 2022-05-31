دهنة واحدة فقط من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تزيل الهالات السوداء وتجاعيد حول العين وتبيض البشرة في ربع ساعة

نجد أن الكولاجين من المكونات الطبيعية المهمة جدا للبشرة لا يمكن الاستغناء عنها فعن طريق الكولاجين يساعد دائما على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد ويمحي الخطوط الصغيرة ومع تقدم السن تتناقص مادة الكولاجين كثيرا في الجسم مما يكون لها أثر السيء علينا لذلك قامت ربات المنازل بالبحث الدائم عن طرق تعويض نقص الكولاجين في البشرة لذلك استطعنا اليوم أن نحدد لكم وصفة طبيعية يمكن من خلالها التعرف على وصفة تحضير الكولاجين من خلال هذا المقال.

وصفة لبان الذكر للحصول على الكولاجين

عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

زيت لبان الذكر.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

زيت السمسم.

زيت اللوز

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة لكي نقوم بتحضيرها وسوف نتعرف على تلك الخطوات من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به مجموعة الزيوت الطبيعية ونقوم بتقليبها جيدا ونضع ها بمقدار متساوي.

نقوم بعد ذلك بدهن تلك الوصفة قبل النوم كل ليلة حيث تمكون بمثابة كولاجين طبيعي للجسم.

يساعد هذا الكولاجين على التخلص من الهالات السوداء والقضاء على التجاعيد.

وصفة الخميرة للبشرة

تكون الخميرة غنية بكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة لذلك سوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خميرة.

فازلين.

نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير: