نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني بيضاء مثل الكوريات .. وصفة جهنمية لتفتيح البشرة والتخلص من أي إسمرار أو بقع بدون كريمات تفتيح في المقال التالي
يثير جمال البشرة الكورية إعجاب الكثير من الفتيات حول العالم مما يجعلهم يرغبون في الوصول إلى نفس إشراق ونضارة تلك البشرة، ولذلك تبحث أغلبهن عن طرق طبيعية جديده وغير تقليدية لتحقيق ذلك الغرض، وذلك ما سنوضحه لكي اليوم من أجل الحصول على بشرة مثالية بيضاء ومشرقة لكي في كل يوم .. تابعونا.
مكونات وصفة الطماطم الكورية لتبييض البشرة
هي من الوصفات التي تعمل على التخلص من الجلد الميت وآثار الحبوب والحد من وجود الالتهابات أو البكتيريا على البشرة، ولتحضير تلك الوصفة بشكل جيد يجب عليكي إحضار المكونات الأساسية لها التي يمكن أن تجديها في منزلك بسهولة، وهي على النحو التالي:
- عدد 2 ثمرة من الطماطم.
- عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.
- ثمرة خيار واحدة صغيرة الحجم.
طريقة تحضير وصفة الطماطم الكورية لتبييض البشرة
ينصح المختصين بإتباع الخطوات التالية عند القيام بصنع وصفة الطماطم للعناية بالبشرة في المنزل، وهي كالآتي:
- أولاً: في البداية قومي بإحضار خلاط كهربائي ثم ضعي به ثمرتين الطماطم واخلطيهم جيداً.
- ثانياً: وبعد ذلك قومي باستخدام مصفاة الطعام حتى تحصلي على عصير طماطم خالي من القشر.
- ثالثاً: بعد الانتهاء من تلك الخطوة قومي ببشر حبة الخيار باستخدام المبشرة إلى قطع صغيره جداً.
- رابعاً: وفي النهاية قومي بوضع كلا من عصير الطماطم والخيار المبشور في وعاء ثم اخلطيهم جيداً.
- خامساً: وأثناء عملية الخلط قومي بإضافة العسل الأبيض إليهم تدريجياً حتى يمتزج الخليط.
طريقة استخدام وصفة الطماطم الكورية لتبييض البشرة
ولكي تأتي الوصفة بثمارها في العناية ببشرتك يجب أن تستخدم بطريقة صحيحة على بشرتك سيدتي، حيث يتم استخدامها على النحو التالي:
- أولاً: احرصي على وضع المزيج على بشرتك بشكل كامل.
- ثانياً: ثم قومي بتدليك وجهك بشكل دائري وببطء.
- ثالثًا: وبعد ذلك قومي بترك المزيج على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة (15).
- رابعاً: وبعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر.
- خامساً: وفي النهاية احرصي على الاستمرار في وضع تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد حتى تحصلي على النتيجة المرغوب فيها.
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