نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها بكل سهوله..طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بطريقة بسيطة وبمكونات اقتصادية طعمها مميز لازم تجربيها في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بطريقة بسيطة وبمكونات اقتصادية، من المعروف أن الصيف من الأوقات المناسبة لتناول الجبن الرومي، وبالأخص بشكل يومي لأطفال الروضة، حيث إنها تتميز بطعم رائع يفضله جميع الأطفال، ومن الممكن أن تستخدم في تصنيع المأكولات المتنوعة المتمثلة في الباشاميل، والبيتزا، والأزر، وهي تعتبر من الخيارات الصحية، وذلك عند تصنيعها بشكل نظيف، و بملح خفيف، حيث إنها تحتوي على العديد من الفوائد والقيم الغذائية العالية، فتابعونا لتحضيرها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بطريقة بسيطة
- من المعروف أن عمل الجبنة الرومي في المنزل يضمن كونها صحية، حيث أنها أساسية لبعض الأكلات، ولون الجبنة يتم تحديده من خلال لون اللبن، وهذا من خلال ما يلي:
- اللبن البقري ينتج جبن بلون أصفر واضح.
- اللبن المخلوط ما بين بقري وجاموسي والبقري أصفر يكون لون الجبنة أبيض مصفر.
- اللون الأبيض الداكن، إذا كانت الجني مخلوطة باللبن جاموسي أكثر من البقري.
مكونات عمل الجبن الرومي في المنزل
هناك بعض المكونات لعمل الجبن الرومي في المنزل، وهي تتمثل فيما يلي:
- ثلاثة كيلو من اللبن البقري.
- كوبان من الزبادي.
- نصف كوب من الماء المثلج.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الحصى.
- وملعقة صغيرة من الملح.
- أربع نقاط من لون الطعام الأصفر.
- شاش قطن.
أسهل طريقة لتحضير الجبن الرومي في البيت
عليك من اجل تحضير الجبن الرومي في المنزل اتباع الخطوات التالية:
- عليك في البداية أن تضعي الحليب، وتتركيه يسخن من غير ذوبان.
- بعد ذلك يتم إضافة الزبادي ويتم التقليب بشكل مستمر من أجل امتزاج الخليط.
- بعدها يتم إضافة الملح في الماء المثلج، وبعدها يتم إضافته للحليب والتقليب جيدا.
- ثم يتم ترك الحليب من اجل أن يغلي وبعدها يتم تغطية القدر، وتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- وبعدها يتم تقليب الحليب بطريقة طويلة وليست دائرية، وبعدها يتم تغطيته لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- يتم بعد ذلك إضافة الفلفل الأسود واللون الخاص بالطعام، والتقليب بشكل دائم.
- بعدها يتم صب الجبنة الرومي في مصفاة تحتوي على قطعة من القماش والشاش من أجل تصفية الماء، وبعدها يتم لفه بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الثقل على الجبنة والقدر الذي يحتوي على الماء.
- وبعدها يتم ترك الجبنة لمدة لا تقل عن 12 ساعة، وبعدها يتم تقطيع الجن وتقديمها.
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