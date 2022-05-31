هتكلوا صوابعكم وراها... أسهل طريقة لعمل طاجن البامية بالفراخ بتتبيله خطيرة طعمها روعه

عمل طاجن البامية بالفراخ، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل طاجن بأمية بالفراخ لأنها من الأكلات التي تتميز بطعمها المثالي الذي يفضله الجميع، وهي من الأكلات التي تحتوي على فوائد كثيرة بسبب القيمة الغذائية العالية الموجودة فيها، فهي تمد الجسم بما يحتاج إليه من الغذاء، وهذا ما يساعده على إتمام المهمات اليومية بنشاط تام، هيا تابعونا لتعرفوا الطريقة المناسبة لعمل طاجن البامية بالفراخ.

عمل طاجن البامية بالفراخ

مكونات عمل طاجن البامية بالفراخ

يتكون طاجن البامية بالفراخ من مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهي كما يلي:

أوراك من الدجاج.

حبة من الفل الأحمر.

نصف كيلو من البامية.

حبة بصل.

قاق فصوص من الثوم.

عصير من الليمون.

ملعقة صلصلة طماطم كبيرة.

عصير طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

زيت نباتي.

ملح حسب مذاقك.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

طريقة عمل طاجن البامية بالفراخ

يمكنكم من أجل تحضير اشهي طاجن بأمية بالفراخ اتباع الخطوات التالية: