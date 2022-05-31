هتكلوا صوابعكم وراها... أسهل طريقة لعمل طاجن البامية بالفراخ بتتبيله خطيرة طعمها روعه

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عمل طاجن البامية بالفراخ، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل طاجن بأمية بالفراخ لأنها من الأكلات التي تتميز بطعمها المثالي الذي يفضله الجميع، وهي من الأكلات التي تحتوي على فوائد كثيرة بسبب القيمة الغذائية العالية الموجودة فيها، فهي تمد الجسم بما يحتاج إليه من الغذاء، وهذا ما يساعده على إتمام المهمات اليومية بنشاط تام، هيا تابعونا لتعرفوا الطريقة المناسبة لعمل طاجن البامية بالفراخ.
عمل طاجن البامية بالفراخ
مكونات عمل طاجن البامية بالفراخ
يتكون طاجن البامية بالفراخ من مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهي كما يلي:
- أوراك من الدجاج.
- حبة من الفل الأحمر.
- نصف كيلو من البامية.
- حبة بصل.
- قاق فصوص من الثوم.
- عصير من الليمون.
- ملعقة صلصلة طماطم كبيرة.
- عصير طماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- زيت نباتي.
- ملح حسب مذاقك.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.
طريقة عمل طاجن البامية بالفراخ
يمكنكم من أجل تحضير اشهي طاجن بأمية بالفراخ اتباع الخطوات التالية:
- يمكنك في البداية بتقطيع البصل ووضع وعاء على النار، وبه زيت الزيتون، وبعدها أضافه البصل له.
- يمكنك بعد ذلك إضافة الثوم المفروم، و التقليب على النار، وبعد ذلك يتم وضع الفراخ معهم.
- في وعاء آخر يتم وضع زيت على النار، ويضع لها الثوم المفروم مع مكعب من المرقة ويستمر التقليب حتى تغير لون الثوم.
- بعدها يمكنك أن تضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، وكذلك الفلفل الحار.
- بعدها يمكنك تقليب جميع المكونات، وإضافة ألوعاءين إلى بعضهم البعض، وتقليبهم جيدا.
- يمكنك بعد ذلك أضافه القليل من الماء، وتترك المكونات على النار حتى تتعرض للغليان.
- بعد ذلك يمكنك نقل المكونات الطاجن في الفرن، وبعدها تترك على درجة حرارة مناسبة.
- بعد التأكد من أن الطاجن قد نضج في الفرن عليك إخراجه، وتقديمه، وبالهناء والشفاء.
- وفي الختام فقد قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل طاجن البامية بالفراخ لذلك لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة الرائعة فهي مثالية للغاية، و تساعدكم في الحصول على قيمة غذائية عالية، لذلك لا تترددوا في تجربة ذلك، فهي من الوصفات الشهية واللذيذة التى تناسب جميع الأسر، وربات البيوت.
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