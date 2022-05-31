وصفة هندية لإنبات الشعر وتطويله في أسبوع واحد بمكونات في كل بيت

الشعر الطويل الناعم هو ما نسعى إليه نحن الفتيات لأنه يدل على الجمال الفائق والوصول إليه ليس صعبًا ولكن يتوقف فقط على اختيار الطريقة المناسبة لتطويل وإنبات الشعر بطريقة صحية وسليمة، فمثلًا هناك بعض المنتجات المستخدمة التي مهما طالت فترة استخدامها لا تأثر على الشعر بأي نتيجة وقد يكون هناك سبب في قصر الشعر وعدم القدرة على النمو حيث يجب معالجة هذا السبب في البداية ومن ثم التفكير في الطريقة الأمثل لعلاج قصر الشعر ولا يوجد أفضل من الطرق الهندية التي توصف من أجل تطويل الشعر مثلما نوضح لكم في السطور القادمة.

سبب قصر الشعر

هناك بعض الفتيات بعد تجربة عدة طرق من أجل إنبات وتطويل الشعر لا يلاحظون أي فرق يذكر على الشعر والسبب قد يكون نقص في بعض العناصر الهامة التي تحفز نمو الشعر وتوصل إليه التغذية الهامة مثل الحديد والزنك وفيتامين دال وكذلك بعض الهرمونات الأخرى التي تؤثر على ذلك مثل هرمونات الذكورة أو اضطراب في هرمونات الغدة الدرقية أو تناول بعض من الأدوية المؤثرة أو استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة للشعر جميعها عوامل تؤثر على نمو الشعر بصورة مباشرة.

طريقة هندية لتطويل الشعر

الوصفات الهندية كثيرًا ما تعطي نتائج إيجابية ولكن بعد حل مشكلة عدم نمو الشعر أولًا وهناك العديد من تلك الوصفات المناسبة للجميع منها:

تحضير مزيج من كوبي الأملا مع كوب كامل لبن رائب أو زبادي.

يخلط المكونين سويًا إلى أن يصيرا جاهزين.

نبدأ في فرد الوصفة على جذور الشعر وأطرافه وتغطيته بأي شيء من البلاستيك.

عندما ننتهي يستخدم نوع شامبو مناسب الشعر مع التكرار مرتين بكل أسبوع.

وصفة هندية لإطالة الشعر

هناك وصفة أخرى هندية ساهمت في إطالة الشعر للكثير من الفتيات حيث تتم كما يلي: