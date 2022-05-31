الحقى خزنيها ...طرق مختلفة لتخزين الملوخية لأطول فترة ممكنه من غير ماتسود منك ولأطعمها ولونها يتغير

طرق مختلفة لتخزين الملوخية، نقدم لكم أفضل طرق تخزين الملوخية حيث أنها من النباتات الخضراء التي تفيد الجسم بطريقة كبيرة، وهي تحتوي على فيتامين إيه الذي يساهم في عملية تمثيل السكر الموجود في الجسم، كما يوجد بها مركب الجلوسيد الذي يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، وهذا ما يجعل قيمتها الغذائية عالية للغاية، فيوجد بها المزيد من الألياف التي تساعد في عملية الهضم، وتهدئة الأعصاب، لذلك سنقدم لكم افضل الطرق لتخزينها.

طرق مختلفة لتخزين الملوخية

سوف نذكر أهم أسهل الطرق التي يمكنكم من خلالها تخزين الملوخية، وهي :

الطريقة الأولى تخزين الملوخية

يمكنك تخزين الملوخية فى الفريزر بكل بساطة من خلال نزعل أوراقها و القيام بغسلها مرات عديدة للتأكد من أنها نظيفة للغاية.

والتأكد من أنها خالية من الماء وبعدها وضع الماء في إناء وغليه، و يضاف إليه ملعقة من بيكربونات الصودا.

ويتم تذويبها حتى تمام الفران، ويتم وضع الملوخية بعدها وتقليبها لبعض قوانين وتركها تغلي مرة واحدة قبل أن يتم إخراجها من الماء.

وبعدها توضع في المصفاة من أجل التخلص من الماء الموجود فيه، وبعدها يتم غسلها بالماء البارد حتى تبرد لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

وبعدها يمكن الاحتفاظ بها على شكل أوراق أو خلطها بالمفرمة ووضعها بالفريزر بأكياس.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية