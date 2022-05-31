محشى العشر دقايق للعزمات السريعة..في 10 دقائق بس هتعملي محشي سريع بخلطه جهنمية مش هتبطلي تعمليه

محشى العشر دقايق للعزومات السريعة..في 10 دقائق بس هتعملي محشي سريع بخلطه جهنمية، الجميع يعتبر المحشي من أصعب الأشياء التي يمكن تحضيرها لذلك سوف نقدم لكم محشى العشر دقايق وهذا ما يسهل عليكم عمل المحشي بشكل دائم، لنه من الأكلات الرائعة التي تعتبر من أصعب الأصناف التي يتم الحرص من خلال جميع ربات البيوت على التعلم لها، وتقديمها للأفراد، حيث أنه من المعروف أن أصعب ما في المحشي هو الخطوات التي تسبق تجهزه، ولذلك سوف نقدم لكم أسهل الطرق من اجل تحضيره.

محشى العشر دقايق للعزومات السريعة

سوف نقدم لكم طريقة سهله لعمل المحشي في 10 دقائق ب بدون تعب لا مجهود

مكونات محشى العشر دقائق

هناك بعض المكونات التي يمكنك من خلالها تحضير أفضل وصفة محشي، وهي تتمثل فيما يلي:

ثمرتان من البصل كبير الحجم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الرومي.

شبت .

بقدونس.

كزبرة خضراء.

زيت.

ثلاثة طماطم.

ثمرتان من الطماطم المبشورة.

هريسة شطه.

مرقة دجاج.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

نعناع ناشف.

كزبرة ناشفة.

طريقة تحضير محشى العشر دقايق