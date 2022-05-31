محشى العشر دقايق للعزمات السريعة..في 10 دقائق بس هتعملي محشي سريع بخلطه جهنمية مش هتبطلي تعمليه

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محشى العشر دقايق للعزومات السريعة..في 10 دقائق بس هتعملي محشي سريع بخلطه جهنمية، الجميع يعتبر المحشي من أصعب الأشياء التي يمكن تحضيرها لذلك سوف نقدم لكم محشى العشر دقايق وهذا ما يسهل عليكم عمل المحشي بشكل دائم، لنه من الأكلات الرائعة التي تعتبر من أصعب الأصناف التي يتم الحرص من خلال جميع ربات البيوت على التعلم لها، وتقديمها للأفراد، حيث أنه من المعروف أن أصعب ما في المحشي هو الخطوات التي تسبق تجهزه، ولذلك سوف نقدم لكم أسهل الطرق من اجل تحضيره.
محشى العشر دقايق للعزومات السريعة
سوف نقدم لكم طريقة سهله لعمل المحشي في 10 دقائق ب بدون تعب لا مجهود
مكونات محشى العشر دقائق
هناك بعض المكونات التي يمكنك من خلالها تحضير أفضل وصفة محشي، وهي تتمثل فيما يلي:
- ثمرتان من البصل كبير الحجم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الرومي.
- شبت .
- بقدونس.
- كزبرة خضراء.
- زيت.
- ثلاثة طماطم.
- ثمرتان من الطماطم المبشورة.
- هريسة شطه.
- مرقة دجاج.
- ملح.
- كمون.
- فلفل أسود.
- نعناع ناشف.
- كزبرة ناشفة.
طريقة تحضير محشى العشر دقايق
- هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم من خلالها تحضير محشي العشر دقائق، وهذا من خلال ما يلي:
- عليك في البداية أن تقوم بتنظيف البصل وتقطيعه لنصفين، ويجب وضعه في الكبة مع الفلفل الرومي، وخلطه، وتركه جانبا.
- بعد ذلك يمكنكم أن تقوموا بتجهيز الأزر بعد أن يتم سبه بشكل جيد، وبعدها يجب تركه من أجل أن يتخلص من كافة الماء الموجود فيه.
- بعدها يتم تجهيز خضرة المحشي التي هي البقدونس والشبت والكزبرة، ويجب غسلهم وخلطهم معا بعد التقطيع.
- بعدها يتم تجهيز الزيت والطماطم المبشورة وصلصة، والهريسة، وكذلك مرقة الدجاج، والفلفل الأسود، والكمون، والملح.
- عليك من بعد ذلك أن تضعوا في حلة على النار بغض الزيت، وإضافة الفلفل الرومي والبصل للخلطة، وبعدها يتم التقليب لمدة دقيقة من أجل أن يتغير لون البصل الأصفر.
- بعدها يمكنكم إضافة اربعه ملاعق من الصلصة كبيرة يتم إضافة الطماطم المبشورة إليها، وبعد ذلك نضيف ملعقة من الهريسة والشطة.
- بعد ذلك يمكنك وضع ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة كزبرة ناشفة، مكعب من مرقة الدجاج، حسب التفضيل، وبعد ذلك يتم وضع رشه من الملح، وفي النهاية يمكن وضع ملعقة صغيرة من النعناع الناشف، ورشة من الفلفل الأسود، و تقليبه مرة ثانية من أجل تجانس الخليط، وحشوه وبالهناء والشفاء.
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