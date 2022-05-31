لطعم تحفة.. كفتة الارز بالصلصة الاقتصادية بكل أسرار المحترفين لن تفك أبداً واستمتعي بالطعم الرائع

تعد الكفتة من أهم البروتينات التي لا يختلف عليها أحد، وتقوم الأمهات بعملها بعدة طرق لكن كفتة الأرز بالصلصة تعد من ألذ أنواع الكفتة وتقوم الأمهات بإعدادها في الأفراح والعزومات وذلك لأنها من الأكلات الموفرة، لذلك سوف نقوم بتقديم أسهل طريقة لعملها من خلال المقال لتستمتعي بألذ كفتة تذوقتيها على الإطلاق.

كفتة الأرز بالصلصة

بدلًا من إعداد الكفتة العادية بكميات كبيرة من اللحم قومي بإعداد كفتة الأرز بسهولة وبمكونات جميعها متوفرة لديك في المنزل، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من الأرز الأبيض.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

عدد 1 ربطة من البقدونس.

حبة متوسطة الحجم من البصل.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

ربع كيلو من البطاطس.

كوبان كبيران من الطماطم المعصورة.

فصان من الثوم.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بعمل الكفتة، وذلك بوضع الأرز في المطحنة وطحنه جيدًا ليصبح كالبودر.

نقوم بفرم البصلة فرمًا ناعمًا.

نضع البقدونس مع البصل ويفرم، ثم نضع الخليط في البولة.

نضيف إليهم اللحم المفروم ونقلب، ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود نقلب المكونات جيدًا، ثم نقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع بالحجم المناسب.

نشكل باقي الكمية ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي نقوم بتسخين زيت غزير، ونضع به الكفتة واحدة تلو الأخرى ونتركها حتى يتم قليها.

نرفعها على مناديل المطبخ، ثم نبدأ في تحضير الصلصة.

نضع ملعقتين من الزيت في طاسة، ونضيف إليها الثوم بعد هرسه جيدًا.

نقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا.

نضع الصلصة على المكونات ونقلب جيدًا.

نضع ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نترك الصلصة حتى تتسبك، ثم نقوم بوضع الكفتة بها تغلي غلوة واحدة، ثم ترفع من على النار وتقدم مع الأرز الأبيض.

يمكن وضع البطاطس مكعبات في الصلصة أثناء تسوية الكفتة بها.

في نهاية الحديث عن كفتة الأرز بالصلصة، فقد قدمنا طريقة عمل الكفتة، وطريقة عمل الصلصة وكيفية إضافتهم مع بعضهما وذلك بكل سهولة، فقومي بصنعها في أواخر الشهر لتوفير الميزانية واصنعي طبقًا لذيذًا غني بالمعادن والفيتامينات.