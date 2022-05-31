ابهريهم بشطارتك.. أسرار محشي الكرنب لطعم رائع والتكات السرية لوصفة ناجحة 100%

يعتبر محشي الكرنب واحدًا من أهم أنواع المحاشي التي تتميز بعملها الأم المصرية من قديم الزمن، ومع وجود الأجيال الجديدة أصبح الفتيات يبحثون عن أسرار محشي الكرنب عبر مواقع بحث جوجل ليصبح طعمه مثل طعم المحشي الذي تعده الأمهات، لذلك سوف نوفر لك أفضل الأسرار التي تجعلك تحصلين على محشي كرنب بطعم رائع مثل الذي كنا نتذوقه من أيدي أمهاتنا فتابعونا.

أسرار محشي الكرنب

لتعدي محشي الكرنب بطعم لا يقاوم عليك إتباع الأسرار التي نقدمها لك فيما يلي:

لتعدي محشي الكرنب بطعم روعة عليك وضعه في الفريزر حتى يصبح جامدًا، ثم قومي بعد ذلك بإخراجه من الفريزر تجديه لين على الحشو مباشرةً لا يحتاج إلى السلق مطلقًا.

عند عمل الصلصة الخاصة بخلطة محشي الكرنب ضعي بها القليل من البن المطحون الغير محوج وستجد أن الطعم أصبح أكثر من رائع، فالبن يعطي مذاق لا يقاوم.

ضعي أيضًا مع صلصة الطماطم التي تعديها للخلطة القليل من السكر وتذوقي طعم خلطة جبارة لا يمكن الاستغناء عن ملعقة السكر مطلقًا بعد ذلك.

إذا كنت ممن يحبون سلق الكرنب ضعي مع الماء القليل من السكر البني، وستجد أن طعم الورق أصبح له طعم لذيذ مقارنةً بالأوراق التي لم يضاف إليها السكر.

بإمكانك إضفاء نكهة مميزة للمحشي الذي تطهيه، وذلك بوضع ملعقة من القشدة على كمية الصلصة الموجودة لديك، ولكن عند إتباع نظام غذائي لا تفعلي هذه الخطوة.

ضعي قطعة من اللية مع كمية غزيرة من الزيت أثناء تحمير البصل.

ضعي نوع شوربة دسم على الوجه مثل شوربة البط، وضعي معها ملعقة من السمن البلدي لتعطي مذاق رائع.

أكثري من كمية خضرة المحشي على الخلطة فزيادتها تعطي طعم لذيذ.

ضعي قطعة من الصلصة على الشوربة عند إضافتها على وجه المحشي.

في نهاية الحديث عن أسرار محشي الكرنب، فقد قمنا بتقديم أفضل الأسرار التي عليك اتباعها عند عمل محشي الكرنب سواء عند عمل الخلطة أو سلق الورق أو الشوربة عند وضعها على المحشي، فإذا التزمت بهذه الأسرار ستجد أمامك طبق من المحشي اللذيذ.