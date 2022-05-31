نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. تبييض اليدين بياض ناصع وأنسى الاسمرار المحرج بطرق طبيعية غير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من النساء إلى معرفة طريقة تبييض اليدين بياض ناصع والتي تزيد من جمال المرأة حيث أكد الكثيرون مدى فعالية هذه الخلطات الطبيعية في التخلص من مشكلة اسمرار اليدين والبقع الداكنة والتخلص من بقايا الجلد الميت ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة اتباع روتين يومي لليدين نتيجة تعرضها للعديد من العوامل الخارجية التي تسبب لها الجفاف والاسمرار.

تبييض اليدين بياض ناصع

هناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة في تبييض اليدين بفاعلية وأمان وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خلطة زيت اللوز والليمون

يعمل هذا المزيج الرائع على تقشير اليدين وتفتيحها من اول استعمال وذلك بتطبيق التالي:

المكونات:

2 ملعقة من زيت اللوز.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

تخلط المكونات السابقة في وعاء صغير.

بعد ذلك يطبق الخليط على اليدين ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم يغسل بالماء الفاتر.

بينما يفضل تكرار هذه الوصفة يوميًا.

خلطة الجلسرين وزيت اللوز

لتفتيح اليدين بسرعة يفضل إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

2 ملعقة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان من زيت القمح.

قطرات من زيت الخروع.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

توضع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي وتخلط جيدًا.

بعد ذلك يفرد الخليط على اليدين ويترك لمدة نصف ساعة.

ثم يتم شطف اليدين جيدًا بالماء الفاتر.

بينما ينصح بترطيب اليدين بإحدى المرطبات الطبيعية.

كما يفضل المواظبة على هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع وذلك للحصول على نتيجة مذهلة في أسرع وقت.

خلطة النشا

من أفضل الخلطات الطبيعية لتبييض اليدين بمكونات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

2 ملعقة من النشا.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها مع بعضها البعض جيدًا.

بعد ذلك يوزع الخليط على اليدين ويترك لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

ثم يتم غسل اليدين بالماء الفاتر

بعد ذلك تكرر الوصفة يوميًا.

في نهاية مقال تبييض اليدين بياض ناصع حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية السحرية لتفتيح اليدين سواء كانت خلطة زيت اللوز والليمون أو خلطة الجلسرين وزيت اللوز مع توضيح طريقة تحضير خلطة النشا الرائعة.