نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لون جذاب بأمان.. صبغ الشعر بني طبيعي لإطلالة مميزة ومشرقة لصاحبات البشرة الخمرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضيف الصبغات شكل مميز للشعر لذا تبحث الكثير من النساء عن طريقة صبغ الشعر بني طبيعي باعتباره إحدى الألوان الأكثر شيوعًا وانتشارًا وذلك بمكونات منزلية بسيطة بدلًا من استخدام الصبغات الكيميائية الضارة التي تعرض الشعر للتلف وتدمر بصيلات الشعر لذا وجب التنويه عن مجموعة من الخلطات الطبيعية الفعالة لضمان الحصول على لون مميز جذاب.

صبغ الشعر بني طبيعي

تتعدد المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في تغير لون الشعر وإضافة لون جذاب بأمان تام دون أي ضرر وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

صبغ الشعر بالقهوة

يلجأ الكثير من النساء إلى استخدام القهوة في صبغ الشعر باعتبارها إحدى المكونات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

6 ملاعق من القهوة ويمكن زيادة الكمية حسب طول الشعر.

ملعقتان من زيت الخروع.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

مقدار من الماء.

الطريقة

يوضع مقدار القهوة وزيت الخروع وزيت جوز الهند في وعاء كبير.

بعد ذلك تخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزجان تمامًا.

ثم تضاف الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتحول المزيج إلى عجينة لينة سهلة الفرد.

بينما للحصول على نتيجة مذهلة يفضل تسخين الخليط في الفرن أو الميكرويف لمدة دقيقتين لضمان تفاعل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يمشط الشعر قبل تطبيق هذه الوصفة ويفضل تقسيمه إلى قسمين لضمان توزيع الخليط على كل أجزاء الشعر.

ثم يوزع الخليط على الشعر ويفضل استخدام فرشاة الصبغة.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة ساعة حتى تجف القهوة تمامًا.

ثم يشطف الشعر جيدًا ويغسل بالشامبو المعتاد.

صبغ الشعر بالحناء

وهي إحدى الطرق التقليدية القديمة التي يفضل الكثيرون إتباعها وذلك عن طريق إتباع الآتي:

المكونات

½ كوب من الحناء.

4 ملاعق من خل التفاح.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

2 ملعقة من البابونج.

علبة زبادي.

كوب ماء مغلي.

الخطوات

يخلط مقدار الحناء والكاكاو والخل والزبادي مع بعضها جيدًا ثم يضاف مقدار الماء إلى الخليط.

بعد ذلك يفضل إضافة البابونج بالتدريج مع التقليب.

ثم يترك الخليط لمدة ساعتين.

بعد ذلك توزع الحناء على الشعر وتترك لمدة 4 ساعات.

ثم يغسل الشعر بالشامبو جيدًا.

في نهاية مقال صبغ الشعر بني طبيعي حيث تم التعرف على مجموعة من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تضيف لون مميز وجميل للشعر بدلًا من استخدام الصبغات الكيميائية التي تلحق ضررًا بالغًا بالشعر وتعرضه للتلف والتساقط.