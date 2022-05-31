نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاحلي ضحكة.. خلطات تبيض الأسنان في 5 دقائق بطرق منزلية سهلة وغير مكلفة وودعي العيادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن خلطات تبيض الأسنان في 5 دقائق بمكونات منزلية بسيطة دون عناء أو مجهود وبتكلفة زهيدة بدلًا من المواد الصناعية الغير فعالة الأسنان البيضاء الجميلة هي سر الابتسامة السحرية وتضيف لمسة جمالية مميزة لذا وجب التنويه عن أفضل هذه الخلطات المجربة ذات الفعالية العالية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خلطات تبيض الأسنان في 5 دقائق

تتراكم طبقات الجير على الأسنان لذا ينصح المواظبة على تنظيف الأسنان، هناك العديد من الخلطات الطبيعية المنزلية التي يمكن استخدامها لتنظيف وتبيض الأسنان في دقائق معدودة.

خلطة بيكربونات الصوديوم لتبييض الأسنان

يمكن تطبيق هذه الوصفة بمكونات منزلية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

فرشاة أسنان.

الطريقة:

تخلط بيكربونات الصوديوم مع الملح جيدًا.

بعد ذلك تغمس فرشاة الأسنان في الخليط السابق.

ثم تفرش الأسنان جيدًا.

كما يمكن استخدام هذا الخليط كغسول طبيعي للأسنان.

وذلك عن طريق إضافة مقدار من الماء.

خلطة الليمون لتبييض الأسنان

الليمون من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من البكتيريا وتبييض الأسنان وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات:

ملعقتان من عصير الليمون.

2 ملعقة من صودا الخبز.

فرشاة أسنان.

الطريقة:

تمزج المكونات السابقة مع بعض جيدًا حتى يتحول المزيج إلى عجينة متماسكة.

بعد ذلك تفرك الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان ثم تشطف بالماء جيدًا.

بينما يفضل تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرجوة.

خلطة الفراولة لتبييض الأسنان

للفراولة مفعول السحر في تبييض الأسنان عن طريق إتباع الآتي:

المكونات:

2 ملعقة من الفراولة المهروسة.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

فرشاة أسنان.

الطريقة:

توضع الفراولة المهروسة في وعاء صغير ويضاف إليها القليل من بيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك تخلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم تفرك الأسنان باستخدام الفرشاة جيدًا.

بعد ذلك تغسل بالماء عدة مرات.

في نهاية مقال خلطات تبيض الأسنان في 5 دقائق حيث تم التعرف على مجموعة من الوصفات الطبيعية السحرية القادرة على إزالة الاصفرار بمكونات بسيطة غير مكلفة متوفرة في المنزل بدلًا من اللجوء إلى الحلول الطبية المكلفة.