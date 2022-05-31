“مهلبية بالشعيرية ؟” جربي تلك الوصفة لأطفالك حلوى جديدة ومغذية

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هل جربتم من قبل إضافة الشعيرية إلى المهلبية؟ نعم اشتهرت تلك الأكلة الحديثة مؤخرًا في العديد من المنازل العربية حيث اعتدنا على إضافة الشعيرية إلى الأرز فقط، ولكن إضافة النشا مع الشعيرية لتحضير المهلبية هي طريقة حديثة لم نسمع عنها من قبل على الرغم من أنها لذيذة وشهية المذاق فبمجرد تجربتها للمرة الأولى وتقديمها لأطفالك كحلوى جديدة وشهية لن يتوقفوا عن طلبها وستقومين بتحضيرها طوال الوقت فكيف يمكن تحضير المهلبية بالشعيرية؟
مكونات تحضير المهلبية بالشعيرية
المهلبية من الحلويات الشائعة والتي تقدم وتُحَضر بأكثر من طريقة مختلفة منها الطريقة التي ننوي تقديمها لكم اليوم بالشعيرية والنشا والسكر بالمقادير القادمة:
- كيلو حليب سائل.
- كوب مليء بالشعيرية.
- كوب آخر من السكر الأبيض.
- مقدار اثنان ملعقة حجم كبير زيت نباتي.
- واثنان ملعقة نشا.
- ورقة فانيليا.
- ملعقة واحدة حجمها كبير بودرة قرفة ناعمة.
- نصف ملعقة حجم أصغر مستكة وأخرى بودرة هيل.
طريقة عمل المهلبية بالشعيرية
من أطباق الحلويات المختلفة والمميزة والتي تقدم بعد الانتهاء من الطعام باردة أو ساخنة حسب الذوق وتعطي طاقة كبيرة للجسم خاصةً بعد يوم طويل وشاق مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنها ليست صعبة الإعداد على ربة المنزل ولا تكلفها مالًا كثيرًا إذ أن المكونات موجودة بالفعل في كل منزل فلن تحتاج إلى شرائها، ونبدأ بتوضيح خطوات التحضير كما يلي:
- تُحمر الشعيرية أولًا حيث توضع في مقلاة كبيرة بها كمية الزيت الساخن المحددة.
- ويتم تحريك الشعيرية في الزيت حتى تتحمص وتصبح بنية اللون.
- بعد ذلك نرفع الشعيرية عن النار ونصفيها من الزيت حتى تبرد على جنب إلى أن نعود إليها.
- نُحضّر المهلبية في تلك الأثناء بإضافة الحليب في قدر عميق على نار متوسطة لكي يدفئ.
- بعد ذلك نضع النشا والسكر وبقية المقادير لتقليبها وإذابتها في الحليب تمامًا وللتسهيل من ذلك يتم التقليب من فترة لأخرى لمزج المكونات جيدًا.
- يستمر التقليب حتى نلاحظ تماسك المهلبية والوصول إلى القوام الكريمي.
- نرص الشعيرية المقلية في قاع أكواب التقديم وتصب المهلبية فوقها ونحفظها في الثلاجة حتى تبرد ويحسن موعد تناولها.
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