سر البياض المفاجئ.. بانثينول مع القهوة لبشرة مثالية وانسي التجاعيد والخطوط نهائياً

تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، والتخلص من الملف أيضًا الناتج عن تغيير الهرمونات في الحمل والولادة، وبعض التصبغات أيضًا للحصول على بشرة مشرقة بدون التسبب في أي ضرر لها، ومن أهم هذه الوصفات وصفة بانثينول مع القهوة.

بانثينول مع القهوة

هذه الوصفة لها نتائج فعالة في التخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة والحصول على البياض الناصع التي تحلم به كل فتاة ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

و1 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام.

قطرات من ماء الورد الطبيعي.

ماسك كريم البانثينول

نحضر وعاء صغير الحجم، ونضع فيه جميع المكونات السابقة، يتم تقليبها مع بعضها جيدًا حتى تتجانس مع بعضها والحصول على خليط كريمي متجانس.

يتم غسل الوجه جيدًا لتنظيف البشرة من الأتربة العالقة بها وبقايا مستحضرات التجميل، وذلك من خلال استخدام الغسول الخاص بنوع البشرة والماء الفاتر.

قبل تطبيق الماسك لابد من القيام بتطبيق مقشر للبشرة لكي تصبح البشرة نظيفة تمامًا وخالية من الجلد الميت والدهون المتراكمة عليها.

يتم تجفيف الوجه جيدًا ووضع ماسك التفتيح وتوزيعه جيدًا على البشرة.

يترك الماسك على الوجه مدة لا تقل عن ساعة واحدة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من آثار الماسك بشكل جيد.

يفضل الاستمرار على استخدام الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة لم يتم الحصول عليها من قبل.

سوف تظهر نتيجة التفتيح منذ أول استخدام، وبعد مرور أول شهر من الاستخدام تشعرين بفرق كبير في درجة بشرتك. أنها أصبحت أفتح مما كانت.

من الممكن الاستمرار على استخدام الوصفة لمدة ثلاثة أشهر، والعودة إلى استخدامها مرة أخرى كلما تعرضت. البشرة إلى الاسمرار.

وفي الخاتمة تحدثنا عن طريقة تحضير بانثينول مع القهوة للحصول على بشرة صافية وبيضاء. وخالية من العيوب، لكن لابد من اتباع المكونات والخطوات بشكل دقيق. والاستمرار على استخدام الوصفة على فترات متقاربة لتحقيق أفضل النتائج.