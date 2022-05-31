نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي النتيجة.. خلطة اليدين بياض الثلج لتبييض فوري من أول استخدام ستذهلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن النساء في جميع أنحاء العالم تحب الاهتمام بمظهرها، فعندما تتعرض إلى أشعة الشمس الضارة تصبح يديها أكثر عرضةً للاسمرار لذلك تقوم بعمل خلطة اليدين بياض الثلج، وتفضل عمل روتين أسبوعي لتفتيح وتوحيد لون بشرة يديها بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة تقوم بإعدادها داخل منزلها.

خلطة اليدين بياض الثلج

أصبحت منتجات العناية بالبشرة التي تباع في جميع الصيدليات مثل كريم تفتيح اليدين يتم بيعها بأسعار غالية الثمن لذلك أصبح معظم النساء تقوم بعمل وصفات تبييض من المنزل.

أولًا طريقة عمل مقشر القهوة

تعد هذه الطريقة من أهم الوصفات التي يجب عدم الاستغناء عنها لأنها تعمل على التبييض الفوري.

المكونات

عدد ١ملعقة صغيرة من القهوة.

وعدد ٢ معلقة كبيرة من السكر.

عدد ١معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار طبق صغير ثم قومي بوضع مقدار السكر مع زيت الزيتون.

وقومي بإضافة مقدار القهوة عليهم.

قومي بتقليب المكونات مع بعض جيدًا حتى يمتزجان تمامًا.

قومي بوضع هذا الخليط على اليدين ثم قومي بعمل حركات دائرية برفق لمدة عشر دقائق، ثم قومي بغسل اليدين جيدًا.

تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها وستلاحظين الفرق في أسرع وقت.

طريقة عمل خليط من عصير الليمون والملح

تميل بعض النساء إلى تلك الوصفة لأنها تعمل على تبييض جلد اليدين وتنعيمها على الفور.

المكونات

٣ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بتحضير طبق صغير ثم قومي بوضع مقدار عصير الليمون والملح مع بعض ونقلب جيدًا حتى يتم التجانس.

وقومي بوضع هذا الخليط على اليدين.

قومي بعمل حركات دائرية برفق، لمدة خمس دقائق ثم قومي بغسل اليدين جيدًا.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يختفي الاسمرار تمامًا.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح أكثر من طريقة لعمل خلطة اليدين بياض الثلج بمكونات طبيعية متواجدة داخل كل بيت، ويسهل على جميع النساء القيام بتحضيرها وكيفية تطبيقها على اليدين كروتين أسبوعي، لكي تحصلي على يدين تجذب الأنظار إليهم من شدة جمالهم.