نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من حب الشباب نهائيا ماسك سحري لتفتيح البشرة الدهنيه من اول استعمال والتخلص من الحبوب نهائيا بلا عودة جربي الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتهر البشرة الدهنية دائما انها لها مشاكل عديدة والتي تسببها تراكم الدهون او حساسية البشرة خاصتها ، كما ان اصحاب البشرة الدهنية تشتهر لديهم ظهور الحبوب او ما يسمي حب الشباب ،كما سنقدم خلطات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الحبوب ومن هذه الخلطات الزبادي والذي يعتبر من المواد المغذية جدا للبشرة وهذا نظرا لاحتوائها على حمض اللاكتيك وفيتامينات وزنك يمكنها ترطيب الجلد من الاعماق وتبييض البشرة بشكل اسرع وامن ، كما يعمل الزبادي على تجديد خلايا البشرة وإزالة الخلايا الميتة كما يعمل الزنك الموجود بالزبادي على تقليل افراز الدهون الموجوده بالبشرة الدهنية ومع الاستمرارية في استخدام ماسك الزبادي يقوم بقتل البكتيريا المسببة لظهور الحبوب ، كما سنقدم خلطة اخرى من العسل والذي يعد بدوره قاتل للبكتيريا المسببه لظهور الحبوب كما انه يعد مرطب طبيعي للبشرة ومغذي جدا لها ، كما يستخدم ايضا خلطة الالوفيرا والتي تشتهر باانها قاتله للميكروبات وقادر على امتصاص دهون البشرة والذي يعد امنا جدا لعدم ظهور الحبوب مره اخرى اليك طريقة عمل ماسكات البشرة الدهنية للتخلص من الحبوب

ماسك لتبييض البشرة الدهنية ولحب الشباب

ماسك العسل للبشرة الدهنية ولحب الشباب

قومي بتوزيع ملعقة كبيرة من العسل الابيض على البشرة الدهنيه مدة لا تقل عن عشر دقائق ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ يستخدم هذا الماسك يوميا للحصول على افضل النتائج

ماسك جل الصبار للبشرة الدهنية ولحب الشباب

قومي بفرد طبقه من جل الصبار على بشرتك وتترك حتى تجف ثم يشطف بشرتك بالماء ويكرر الماسك مرتان او ثلاث مرات اسبوعيا

كما يمكنك اتباع طريقة اخرى وهي :

قومي بااخد ورقه من الصبار ثم قومي بغليها وطحنها ومزجها مع ملعقة عسل، ثم قومي بتقليب الخليط حتى يتجانس، ثم نقوم بفرده على بشرتك الدهنيه حتى يجف مدة ثلث ساعة ويكرر هذا الماسك مره في الاسبوع.

ماسك الزبادي والكركم للبشرة الدهنية ولحب الشباب

مكونات :

ملعقة من الزبادي

ملعقة عسل

ملعقة ليمون

ملعقة كركم

طريقة تحضير الماسك :

قومي بمزج المكونات سويا ثم قومي بفرد الماسك على البشرة مدة ربع ساعة، ثم قومي بسطف بشرتك بالماء الفاتر، ثم قومي بتجفيف وجهك برفق.